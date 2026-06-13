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Diterjemahkan oleh

Diaz memimpin Maroko melawan rekan-rekan Neymar... dan Thiago di lini serang Brasil

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Brasil
Maroko
AS

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengumumkan susunan pemain Les Lions de l'Atlas untuk menghadapi Brasil pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Wahbi menempatkan Ibrahim Diaz, bintang Real Madrid, di lini depan, sementara Ashraf Hakimi akan memimpin pertahanan Atlas Lions.

Sementara itu, Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, melanggar ekspektasi dengan menempatkan Igor Thiago sebagai penyerang utama, sementara Matheus Cunha duduk di bangku cadangan.

Susunan pemain Maroko adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Morocco crest
Morocco
MAR

Pertahanan: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop

Gelandang: Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Nael El Ainaoui

Penyerang: Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous 

Sedangkan susunan pemain Brasil adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Alisson Becker

Pertahanan: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez

Gelandang: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá

Penyerang: Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago

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