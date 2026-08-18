Diam lebih berbicara daripada kata-kata: "Korban Infantino" menghukumnya dengan senjata tersembunyi

Kevin Lamour, mantan penanggung jawab operasional sekaligus salah satu tokoh terkemuka di Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", memilih untuk menutup lembaran perjalanannya di dalam institusi tersebut melalui sebuah surat perpisahan yang sarat dengan ungkapan-ungkapan penuh haru, namun sama sekali tidak menyinggung Gianni Infantino, presiden federasi, yang selama periode terakhir terlibat perselisihan dengannya hingga berakhir dengan pemecatannya dari jabatan.

Jaringan "RMC Sport" memperoleh naskah surat yang ditujukan Lamour kepada seluruh pegawai FIFA, setelah ia secara resmi diberi tahu mengenai pengakhiran pekerjaannya, menyusul kemunculannya di garis depan dalam menentang sejumlah kebijakan Infantino.

Lamour dipecat dari jabatannya setelah ia menyatakan penolakannya terhadap rencana-rencana Infantino. Bulan lalu, ia menyebut proyek "FIFA Forward yang kontroversial" sebagai "proyek satu orang".

Lamour membuka suratnya dengan mengatakan: "Sayangnya, hari ini adalah hari terakhir saya di FIFA," sebelum menyampaikan terima kasih kepada Mattias Grafström, Sekretaris Jenderal Federasi Internasional dan orang kedua di institusi tersebut.

Ia mengatakan: "Saya ingin berterima kasih kepada Mattias atas kepercayaannya. Tugasnya tidaklah mudah, dan ia melakukan segala yang bisa dilakukan untuk melindungi kepentingan FIFA. Mattias, saya minta maaf karena terkadang menempatkanmu dalam situasi yang sulit, tetapi terima kasih karena kamu selalu memahami saya, tidak pernah menghakimi saya, dan mendukung saya hingga akhir."

Kata-kata penuh rasa terima kasih dan surat yang merangkum sikapnya

Lamour tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada sejumlah rekan dan penanggung jawab operasional di dalam Federasi Internasional. Ia juga secara khusus memuji Arsène Wenger asal Prancis, penasihat pengembangan sepak bola di FIFA, dengan menyebutnya sebagai "sumber inspirasi".

Ia menambahkan dalam suratnya: "Kalian bernapas dengan sepak bola dan hidup untuknya tanpa henti, dan itu adalah hal yang sangat menyegarkan."

Mantan pejabat asal Prancis itu melanjutkan: "Terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik setiap hari selama dua tahun terakhir. Saya tidak berhasil meninggalkan jejak yang saya harapkan dapat saya wujudkan di dalam institusi ini, dan saya ingin meminta maaf atas hal itu. Saya minta maaf jika saya mengecewakan sebagian dari kalian. Terkadang, bahkan niat terbaik pun tidak cukup."

Lamour juga berbicara tentang impian masa kecilnya untuk hidup dalam suasana Piala Dunia, seraya mengatakan bahwa ia berhasil mewujudkan impian itu dari dalam FIFA berkat rekan-rekannya di institusi tersebut.

"Kalian adalah FIFA, dan tanpa kalian tak ada apa-apa"

Dalam surat yang mengandung penghargaan yang jelas kepada para pegawai Federasi Internasional, Lamour mengatakan: "Terakhir, terima kasih atas ratusan pesan yang kalian kirimkan kepada saya selama dua minggu terakhir. Saya tidak menyangka hal itu, dan pesan-pesan itu benar-benar menyentuh hati saya, lebih dari yang kalian bayangkan."

Kemudian ia menyampaikan pesan langsung kepada para pegawai FIFA dengan mengatakan: "Kalian adalah FIFA. Dan tanpa kalian, FIFA bukanlah apa-apa."

Namun ungkapan yang paling bermakna muncul di penutup suratnya, dalam sebuah isyarat yang tampaknya terkait dengan sikap yang ia ambil selama hari-hari terakhir, ketika ia mengatakan: "Satu poin terakhir, dan itu bukan yang paling tidak penting: jangan pernah lupa bahwa hidup bukan tentang melakukan hal yang mudah, melainkan melakukan hal yang benar. Sebagian besar dari kalian memahami hal itu dan menerapkannya dalam pekerjaan kalian, setiap hari. Untuk kalian, saya sampaikan salam dan rasa hormat yang mendalam."

Surat perpisahan tanpa Infantino

Lamour mengakhiri suratnya dengan nada optimistis, meski ia menggambarkan fase yang sedang dilalui FIFA sebagai fase yang sulit, dengan mengatakan: "FIFA sedang melewati masa yang sulit, tetapi jangan khawatir. Segalanya akan berakhir menjadi lebih baik. Dan jika keadaan belum baik-baik saja, itu berarti akhir belum tiba."

Akan tetapi, hal yang mencolok dalam surat perpisahan tersebut adalah tidak adanya sama sekali nama Gianni Infantino.

Dalam sebuah surat panjang yang ditujukan kepada seluruh pegawai Federasi Internasional, Lamour tidak menyebut presiden FIFA itu sekali pun, setelah hubungan keduanya mengalami ketegangan yang besar pada periode terakhir, sebelum berakhir dengan pemecatan pejabat asal Prancis itu dari jabatannya.

Ironisnya, Lamour menyebut nama "Gianni" dalam surat itu, tetapi yang ia maksud adalah Gianni Manca, penanggung jawab kantor FIFA, dan bukan Infantino.