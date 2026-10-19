Luis Enrique, pelatih kepala Paris Saint-Germain, mengakui bahwa timnya mengalami masalah dalam eksekusi tendangan penalti, setelah Ousmane Dembele kembali gagal menuntaskan satu peluang dari titik putih dalam kemenangan 3-1 atas Strasbourg di ajang Liga Prancis, menjelang laga yang dinanti melawan Barcelona besok, Selasa.

Enrique menyatakan, dalam komentarnya usai pertandingan, bahwa timnya kekurangan pemain yang benar-benar spesialis dalam mengeksekusi tendangan penalti, mengingat berulangnya kegagalan tersebut dalam periode terakhir, meski Paris Saint-Germain tetap mampu meraih kemenangan dan melewati kesalahan-kesalahan itu.

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Benar, kami tidak memiliki spesialis tendangan penalti," sambil menjelaskan bahwa timnya memiliki sejumlah pemain yang mampu mengeksekusinya, namun masih membutuhkan pemain yang efektif dan konsisten dalam tugas tersebut.

Kegagalan Dembele mengeksekusi penalti melawan Strasbourg terjadi hanya beberapa hari setelah Ferran Torres gagal mencetak gol dari titik penalti melawan Manchester City di Liga Champions, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnya 4-2, setelah tendangannya digagalkan kiper Gianluigi Donnarumma.

Desire Doue juga gagal mengeksekusi penalti saat menghadapi Le Mans, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain 3-1, sementara Lucas Beraldo sukses mencetak gol dari tendangannya pada pertandingan yang sama, sehingga kesalahan para pemain Paris dari titik putih kembali terulang di lebih dari satu kesempatan.

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Fenomena ini juga menimpa Khvicha Kvaratskhelia, yang gagal mengeksekusi penalti bersama timnas Georgia dalam kekalahan tanpa balas 0-1 dari Irlandia Utara, sehingga namanya menambah daftar pemain lini depan Paris yang tidak mampu memanfaatkan peluang mencetak gol dari titik penalti.

Meski mengalami serangkaian kegagalan tersebut, kegagalan mengeksekusi penalti tidak menghalangi Paris Saint-Germain untuk meraih kemenangan dalam laga-laga terakhirnya, hal yang memberi dimensi tambahan pada persoalan ini menjelang agenda-agenda mendatang, di mana detail kecil bisa menjadi penentu.

Enrique berbicara tentang pilihan-pilihannya dalam eksekusi tendangan penalti, dengan mengatakan: "Kami memiliki banyak pemain yang pandai mengeksekusinya, tetapi benar bahwa kami kekurangan satu pemain. Namun demikian, dengan adanya Vitinha, Ousmane, dan lainnya, kami memiliki banyak pemain yang mampu melakukannya."

Paris Saint-Germain pun mengingat kembali keberhasilannya di final Liga Champions, ketika Goncalo Ramos, Desire Doue, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo mencetak tendangan adu penalti yang mengantarkan tim meraih gelar atas Arsenal, sementara Nuno Mendes gagal mengeksekusi tendangannya.