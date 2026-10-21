Diagnosis mengejutkan bagi Kvaratskhelia! Bintang PSG menderita setelah mengalami cedera mengerikan

Seperti dikonfirmasi klub pada Rabu, pemain asal Georgia itu mengalami robek ligamen krusiatum. Ia akan absen membela Paris Saint-Germain selama berbulan-bulan.

Kvaratskhelia mengalami cedera setelah hampir satu jam pertandingan berjalan. Lututnya terkilir saat melakukan tekel bersih terhadap Xavi Espart dari Barcelona, lalu ia terjatuh dengan keras di lapangan. Setelah itu, ia tidak mampu meninggalkan lapangan sendiri. Ia harus dipapah menuju ruang ganti dan nyaris tidak bisa menumpukan berat badan pada kaki yang cedera.

"Mengapa saya? Saya tidak pernah membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan. Saya mungkin mempersiapkan diri untuk pertandingan ini lebih baik daripada sebelumnya. Saya pikir saya siap menghadapi apa pun, tetapi tidak untuk ini," tulis Kvaratskhelia dalam bahasa Georgia di Instagram. Ia menambahkan bahwa dirinya "siap menjalani bulan-bulan mendatang dengan kerja keras, rasa sakit, dan air mata".

Beberapa detik sebelumnya, kapten Marquinhos juga mengalami cedera dalam duel dengan Anhtony Gordon dan memberi isyarat kepada pelatih Luis Enrique bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Setelah itu, kedua pemain ditarik keluar.

Apakah Dembele juga akan absen lama di PSG?

Superstar PSG, Dembele, lebih dulu mengalami cedera pada babak pertama (19'). Pemain terbaik dunia saat ini itu cedera saat beradu lari tanpa kontak langsung dengan lawan. Setelah mempercepat larinya, sang penyerang tiba-tiba berhenti dan memegangi paha kirinya. Ia kemungkinan terancam absen lama akibat cedera otot.

Kamera menangkap wajah Dembele yang meringis kesakitan, dan segera terlihat jelas bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bagi PSG, cedera juara dunia 2018 itu juga menjadi kabar buruk karena belakangan ia kembali tampil gemilang. Ia mencatatkan empat gol dan enam assist dalam sepuluh pertandingan resmi musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu mengoleksi enam kontribusi gol hanya dalam dua laga Liga Champions dan tampil luar biasa saat menang 4-2 atas Manchester City pekan lalu.

FC Barcelona juga harus kehilangan setidaknya satu pemain akibat cedera: Dani Olmo, mantan pemain Leipzig berusia 28 tahun, cedera dalam duel di lini tengah dengan Vitinha. Hansi Flick harus melakukan pergantian pemain setelah baru 26 menit; Fermin Lopez masuk menggantikan Olmo.

Meski dilanda badai cedera, juara bertahan Liga Champions itu akhirnya memenangi duel melawan tim asal Catalunya yang hingga saat itu belum terkalahkan dan sedang tampil bagus. Setelah Lamine Yamal mencetak gol penyeimbang 2-2 menjelang akhir pertandingan, Vitinha dan Fabian mencetak gol-gol penutup dalam laga yang seru. Dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan, PSG saat ini memuncaki klasemen fase liga Liga Champions bersama FC Liverpool.

Pada Minggu mendatang, PSG akan menghadapi pemuncak klasemen Ligue 1, Olympique Lyon, dalam laga besar. Di Liga Champions, Paris akan bertemu Villarreal pada awal November.

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