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Alphonso Davies tampaknya hanya mengalami cedera otot ringan saat membela tim nasional Kanada melawan Guatemala (3-2). Hal itu dilaporkan oleh The Athletic.

"Setelah menjalani pemeriksaan medis hari ini di Toronto, dipastikan bahwa Alphonso Davies mengalami cedera regangan otot ringan di tubuh bagian bawah. Ia akan kembali ke Jerman, tempat ia akan terus mendapatkan perawatan medis," demikian pernyataan federasi sepakbola Kanada yang dikutip reporter Joshua Kloke.

Pemain berusia 26 tahun itu harus ditarik keluar akibat cedera setelah baru lima menit bermain pada leg pertama perempat final Concacaf Nations League. Davies terpeleset saat bergerak mundur di kotak penalti sendiri ketika Guatemala menyerang. Ia sempat bangkit untuk menghalau tembakan berikutnya, lalu duduk di lapangan sebagai tanda bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Saat berjalan menuju bangku cadangan, ia tampak menggelengkan kepala karena frustrasi.

Asisten pelatih Kanada Mauro Biello kemudian menyebut kemungkinan adanya "cedera tubuh bagian bawah". Menurut informasi dari kicker dan Bild, Davies sudah dalam perjalanan kembali ke Muenchen untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

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Sejak mengalami robekan ligamen krusiat pada Maret 2025, Davies berulang kali mengalami masalah cedera otot. Di antaranya, ia melewatkan sebagian besar pertandingan Piala Dunia terakhir yang digelar di negara asalnya. Davies hanya tampil selama sedikit lebih dari 20 menit di babak 32 besar.

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Bagaimana reaksi Alphonso Davies terhadap cederanya?

Dalam wawancara dengan One Soccer, Davies mengaku tidak terlalu yakin bisa segera kembali ke lapangan. Meski tidak bisa memastikan seberapa parah cederanya, ada satu hal yang ia ketahui: "Ada sesuatu yang tidak beres."

Menurut Davies, mengalami empat cedera paha belakang "adalah sesuatu yang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Jika cedera yang sama terus berulang, suatu saat ada bagian yang bisa rusak, dan saat itu kita bicara soal operasi. Itulah yang saya takutkan. Ini benar-benar berat." Kini ia ingin berupaya sekuat tenaga untuk "tetap positif", fokus pada "pemulihan dan berusaha kembali secepat dan seaman mungkin".

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Meski demikian, cedera terbaru dan masa absen yang menyertainya membuat Davies "frustrasi dan marah. Cedera tidak pernah menyenangkan, terutama ketika harus menghadapi cedera paha belakang yang datang silih berganti. Saya selalu berusaha tetap positif di masa-masa sulit, tetapi saat ini rasanya membuat frustrasi."

Davies belakangan tampil baik bersama Bayern Muenchen. Ia bahkan sempat unggul dalam persaingan dengan rekrutan musim panas Nathaniel Brown di sisi kiri pertahanan, sebelum tampil meyakinkan saat menggantikan Luis Diaz yang cedera di sayap kiri.

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Di semua kompetisi musim ini, Davies telah mencatatkan 15 penampilan dengan tiga gol dan lima assist.