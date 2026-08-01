Nama pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, tidak mendapatkan sambutan yang diharapkan dari para pendukung Al-Ittihad Saudi, setelah sang pemain dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke "Sang Dekan" selama periode transfer musim panas saat ini, menyusul kepergiannya secara resmi dari klub Inggris tersebut.

Selama beberapa hari terakhir, sejumlah laporan beredar mengenai kemungkinan Salah pindah ke Al-Ittihad atau menjalani pengalaman baru di luar Eropa, namun reaksi para pendukung "Sang Dekan" justru berbeda, di mana sebagian besar dari mereka menolak gagasan untuk merekrut kapten timnas Mesir tersebut.

Diaby unggul dalam hitungan para suporter

Melalui platform "X", sejumlah besar pendukung Al-Ittihad menilai bahwa Moussa Diaby merupakan pilihan terbaik bagi tim untuk saat ini, seraya menegaskan bahwa winger Prancis itu masih memiliki bertahun-tahun untuk tampil di level tertinggi, sekaligus lebih cocok dengan gaya permainan tim.

Para pendukung menganggap bahwa mengganti Diaby dengan Mohamed Salah tidak akan mendatangkan manfaat yang diharapkan, terutama karena tim perlu mempertahankan elemen-elemen yang lebih muda, yang mampu memberikan tambahan untuk beberapa musim mendatang.

Faktor usia hadir dengan kuat

Penolakan itu tidak sebatas perbandingan dengan Diaby, melainkan meluas hingga pembahasan tentang usia Salah, karena banyak suporter menilai bahwa bintang Mesir itu telah mencapai tahap lanjut dalam kariernya, dan berinvestasi padanya tidak akan menguntungkan dibandingkan merekrut pemain-pemain yang lebih muda dan lebih mampu memberikan kontribusi di masa depan.

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Sebaliknya, masih ada sebagian pendukung yang menghargai nilai teknis besar yang dimiliki Salah, namun mereka menilai bahwa prioritas Al-Ittihad saat ini berbeda, dan bahwa tim membutuhkan penguatan di posisi lain atau merekrut elemen-elemen yang sesuai dengan proyek klub dalam jangka panjang.

Meski terjadi perdebatan, belum ada indikasi resmi yang membenarkan adanya negosiasi antara Al-Ittihad dan Mohamed Salah, sehingga semua pembicaraan tetap berada dalam kerangka spekulasi, sementara tampaknya sikap para pendukung telah menetapkan pendapatnya lebih awal dengan menolak transfer tersebut, dengan lebih memilih Moussa Diaby tetap bertahan ketimbang perubahan apa pun di posisi ini.