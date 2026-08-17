Di sela-sela pesta uji coba 7-0 klubnya, FC Brentford, melawan Eintracht Frankfurt pada Sabtu, pemain ofensif berusia 24 tahun itu menegaskan ambisinya untuk akhirnya mengamankan tempat di tim nasional Jerman.

"Ya, tentu saja. Saya pikir kartunya dibagikan ulang. Semua orang ingin menunjukkan diri, dan tentu saja saya ingin kembali menyerang dari sana," kata Schade ketika ditanya soal kemungkinan awal baru di bawah pelatih baru timnas, Klopp.

Melawan SGE, Schade sebelumnya menjadi aktor paling menonjol dengan dua gol dan dua assist. Untuk gol pertamanya, ia hanya membutuhkan dua menit - setelah kesalahan di lini pertahanan Frankfurt, penyerang yang sangat cepat itu menceploskan bola untuk membawa timnya unggul cepat 1-0. Gol Igor Thiago dan Keane Lewis-Potter disiapkan oleh Schade, sebelum ia sendiri kembali menutup laga lewat gol ketujuh untuk skor 7-0.

"Tentu saja saya puas. Saya sebenarnya ingin mencetak tiga gol juga kalau sudah membuat dua, tetapi itu tentu mengeluh di level tinggi. Namun: fokusnya ada pada seluruh tim, dan saya sangat senang dengan performa tim secara keseluruhan," ujar pemain 24 tahun itu setelah peluit akhir.

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Mengapa Kevin Schade tidak ikut Piala Dunia 2026?

Setelah penampilan bagus pada musim lalu bersama Brentford - dalam 35 pertandingan Premier League ia mencatatkan delapan gol dan empat assist - Schade sempat disebut sebagai kandidat kuat untuk tampil di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tetapi pada akhirnya mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann memutuskan untuk tidak memasukkannya dalam nominasi.

Di sekitar pengumuman nominasi, Nagelsmann menjelaskan bahwa Schade punya peluang masuk skuad Piala Dunia, tetapi pada akhirnya keputusan akan sangat tipis antara pemain 24 tahun itu, Karim Adeyemi, dan Maximilian Beier (keduanya BVB). Hanya nama terakhir yang berhasil masuk ke skuad turnamen.

Schade sudah menjalani laga internasional pertamanya pada 2023 di bawah Hansi Flick, dan sejauh ini total ia telah mencatatkan lima penampilan (satu assist) dengan seragam DFB. Terakhir, ia berada di lapangan untuk Jerman dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Luksemburg pada November 2025.