Pedro Proença, Presiden Federasi Sepakbola Portugal, akhirnya memecah keheningannya mengenai polemik yang berkembang seputar krisis Cristiano Ronaldo, pelatih, dan Jorge Jesus.

Setelah peluit panjang laga Portugal melawan Norwegia (2-1) kemarin, yang merupakan pertandingan keempat sekaligus terakhir pada periode internasional ini, Pedro mengungkap sikap terhadap Cristiano, tetapi ia terlebih dahulu berbicara mengenai kemenangan terbaru.

Menurut surat kabar "A Bola", Presiden Federasi Sepakbola Portugal mengungkapkan kepuasan penuhnya atas fase baru ini.

Ia berkata: "Saya sangat puas dengan siklus baru ini, pelatih baru, metodologi baru, dan hasilnya berbicara sendiri. Ini adalah 14 hari yang penuh dengan kerja keras bersama 25 pemain kelas atas, serta staf kepelatihan baru. Kami adalah tim pertama yang lolos ke perempat final."

Ia menambahkan: "Yang kami rasakan hari ini adalah bahwa rakyat Portugal telah memulihkan kepercayaan mereka terhadap tim nasional kami. Ini adalah buah dari staf kepelatihan baru ini. Sepakbola Portugal memiliki semua modal untuk menang, karena kami memiliki generasi-generasi yang luar biasa. Inilah yang kami janjikan (memulihkan kepercayaan), dan hal itu tercapai hanya dalam 14 hari kerja bersama 25 pemain yang sudah saling mengenal sebelumnya, semuanya memiliki kemampuan tinggi. Empat kemenangan dalam empat pertandingan melawan tim-tim yang sangat kuat."

Sikap Cristiano Ronaldo

Presiden Federasi Portugal melanjutkan: "Saya tidak akan memberikan penjelasan itu (mengenai apa yang terjadi), karena ini adalah percakapan yang sepenuhnya wajar antara pelatih dan pemain. Ini adalah ranah teknis, dan presiden federasi tidak ikut campur dalam urusan semacam ini."

Ia menambahkan: "Kita berbicara tentang pemain terbaik sepanjang masa, pemain yang telah mendedikasikan lebih dari dua dekade untuk sepakbola Portugal. Cristiano Ronaldo hari ini mewakili simbol terbesar identitas Portugal, dan kita harus menghormatinya."

Ia melanjutkan: "Ia berada di tim nasional berkat kelayakan olahraganya, dan ini adalah hal yang tak terbantahkan. Ia akan selalu menjadi bagian dari kelompok kerja ini selama ia memiliki kompetensi teknis. Cristiano mengetahui hal itu, dan ia menyadari perasaan ini."

Ia melanjutkan: "Adapun mengenai topik secara spesifik, saya ingin mengatakan bahwa kami menghadapi sebuah kesalahpahaman yang harus diselesaikan secara internal."

Ia menuturkan: "Hari ini, para pemain menunjukkan hubungan erat itu dengan kapten kami saat ini. Ronaldo adalah bagian tak terpisahkan dari tim nasional kami, ia adalah panji kami, dan ia menjadi kapten tim pada pertandingan pertama dari keempat laga ini, serta baru-baru ini pelatih Jesus menyatakan bahwa ia mengandalkan Cristiano jika kondisi fisiknya baik. Ini berlaku bagi semua pemain."

Pedro melanjutkan: "Ronaldo adalah simbol Portugal, pemain luar biasa dalam segala arti kata, ia bisa saja mengakhiri karier sepakbolanya di Piala Dunia, tetapi ia tidak menginginkan hal itu karena cintanya yang besar kepada tim nasional. Saya adalah saksi atas hubungan yang mengikat Ronaldo dengan rakyat Portugal dan tim nasional kami."

Ia menjelaskan: "Penting untuk mengakhiri keempat pertandingan ini dengan tenang, karena aspek olahraga adalah yang memandu kami. Kami akan memiliki waktu yang cukup dan ketenangan pikiran untuk duduk bersama dan menyelesaikan kesalahpahaman. Saya ulangi: Cristiano Ronaldo adalah bagian dari warisan kami dan akan selalu berada di sini jika pelatih menginginkannya."

Presiden Federasi Portugal menambahkan: "Tentu saja, ini bukan rumah tanpa aturan. Dinamika semacam ini terjadi di dalam sebuah tim kerja. Federasi, dengan tenang, menyelesaikan situasi secara internal. Saya ulangi: untungnya, ada hubungan yang sangat kuat antara Ronaldo dan Jesus, dan saya adalah saksinya, karena tanpa hubungan itu... mari kita berterus terang, mungkin Ronaldo sudah pensiun dari tim nasional. Ia tidak melakukannya karena hubungan dan rasa hormat ini."

Ia menutup: "Segala yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan akan menjadi momen-momen ketenangan, dialog, dan diskusi, dan yang kami inginkan adalah agar kami semua kembali ke tim nasional kami pada November."