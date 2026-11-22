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Jose Mourinho menyebut Thibaut Courtois, yang baru memperpanjang kontraknya, sebagai kiper terbaik dunia setelah penyelamatan pentingnya menjaga peluang Real Madrid untuk bangkit dan menang 2-1 atas Celta Vigo. Pelatih asal Portugal itu juga bersimpati kepada kiper cadangan Andriy Lunin, seraya membandingkan situasinya dengan kisah terkenal dalam sepak bola Portugal era 1970-an.

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Aksi gemilang Courtois jadi fondasi kebangkitan Madrid

Thibaut Courtois melakukan dua penyelamatan krusial yang menjaga peluang Real Madrid untuk bangkit sebelum Jude Bellingham dan Carlos Espi memastikan kemenangan 2-1 atas Celta Vigo. Setelah Pablo Duran membuka skor pada menit keenam dan Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, Courtois menggagalkan peluang Williot lewat penyelamatan sigap setelah laga berjalan setengah jam, sehingga Celta gagal menggandakan keunggulan.

Kiper timnas Belgia itu kembali melakukan penyelamatan penting pada menit ke-65 dengan menepis tembakan jarak jauh Duran yang mengarah rendah. Hanya 60 detik kemudian, Bellingham mencetak gol penyama kedudukan sebelum Espi mencetak gol kemenangan pada menit ke-85 untuk memastikan kemenangan kesembilan Madrid secara beruntun.

Mourinho nobatkan Courtois sebagai yang terbaik di dunia

Berbicara dalam konferensi pers seusai pertandingan di Santiago Bernabeu, Jose Mourinho melontarkan pujian kepada Courtois, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid. Mourinho berpendapat bahwa para kiper jarang mendapat pengakuan individu yang layak mereka terima dibandingkan para bintang penyerang.

"Kalian melihatnya ketika ia baru mulai menjadi sosok seperti sekarang," kata Mourinho. "Kalian melihatnya dari luar, dan sekarang kalian melihatnya, setelah baru memperpanjang kontrak, sebagai kiper terbaik di dunia. Saya rasa hanya Lev Yashin yang pernah memenangi Ballon d'Or. Begitulah sejarah sepak bola, dengan tidak adanya kiper lain yang memenangi Ballon d'Or. Orang lebih menghargai pemain menyerang. Namun, saya sama sekali tidak ragu bahwa ia kiper terbaik di dunia. Selama beberapa tahun terakhir, ia sudah menjadi yang terbaik."

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Simpati untuk Lunin mengingatkan pada kisah Portugal era 1970-an

Sembari merayakan kegemilangan Courtois, Mourinho mengakui rasa frustrasi yang dihadapi kiper cadangan Andriy Lunin. Ia menempatkan kiper asal Ukraina itu bersama pencetak gol kemenangan Espi sebagai anggota skuad yang layak mendapat lebih banyak menit bermain. Untuk menggambarkan situasi Lunin sebagai pelapis Courtois, Mourinho menceritakan sebuah kisah dari sejarah sepak bola Portugal.

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"Namun, saya juga sangat menyukai Lunin," jelas Mourinho. "Dan ia orang lain yang bisa dikelompokkan bersama Espi. Ia layak bermain lebih sering. Namun, begitulah situasinya. Ada seorang pelatih yang sangat terkenal di Portugal pada era 70-an yang pernah berkata kepada seorang kiper: 'Kamu kiper terbaik di Eropa.' Kiper itu menjawab: 'Mengapa saya tidak bermain?' Sang pelatih berkata: 'Karena kiper satunya adalah yang terbaik di dunia.' Situasi Lunin kurang lebih seperti itu."

Courtois tetap vital menjelang ujian di Liga Champions

Mourinho mengakui timnya kurang fokus pada awal laga setelah beberapa pemain terlambat kembali dari tugas internasional. Keandalan Courtois di bawah mistar pun menjadi sangat penting pada malam ketika Madrid mengakhiri pertandingan dengan susunan pemain yang menyerang tetapi tidak seimbang.

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Dengan laga Liga Champions menanti pada Selasa dan Vinicius Junior dipastikan kembali ke susunan pemain inti, Mourinho akan kembali mengandalkan kepemimpinan Courtois untuk menjaga catatan tak terkalahkan Real Madrid di kandang.