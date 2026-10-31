Sami Trabelsi, mantan pelatih timnas Tunisia, melontarkan kejutan besar terkait skala campur tangan salah satu pejabat federasi sepak bola setempat dalam urusan timnas Tunisia. Ia mengungkap bahwa persoalannya tidak hanya sebatas pemilihan pemain atau keputusan teknis, melainkan merambah hingga detail-detail di dalam kamp timnas, bahkan sampai menentukan siapa yang berdiri di barisan terdepan saat salat!

Dalam pernyataan mengejutkan yang ia sampaikan pada hari Sabtu ini kepada radio "Mosaique" Tunisia, Trabelsi menuding campur tangan para pejabat sebagai salah satu penyebab kegagalan yang dialami timnas Tunisia di Piala Afrika 2025 di Maroko, seraya menegaskan bahwa campur tangan yang berulang itu berdampak negatif pada suasana kerja di dalam tim, dan membebankan tekanan pada staf kepelatihan.

Mantan pelatih itu mengenang kembali rincian periode sebelum turnamen benua tersebut, menjelaskan bahwa suasana memanas setelah Tunisia tersingkir di babak pertama Piala Arab, yang digelar di Qatar pada November 2025, dan bahwa campur tangan salah satu pejabat federasi membuat krisis semakin rumit, hingga ia sempat berpikir untuk mengajukan pengunduran diri dan pulang ke Tunisia sebelum kompetisi Piala Afrika dimulai.

Trabelsi mengatakan bahwa campur tangan itu tidak berhenti pada batas memberikan pendapat soal pilihan teknis, melainkan sampai pada upaya memaksakan nama-nama tertentu ke dalam daftar timnas, seraya menambahkan: "Ada yang menentang pemanggilan Naim Sliti, dan ingin memaksa saya untuk memanggil seorang pemain dari liga Tunisia. Semua ini dilakukan oleh seorang pejabat di Federasi Sepak Bola Tunisia, dialah yang menentukan segalanya."

Cerita Trabelsi tidak berhenti pada campur tangan terhadap daftar pemain, sebab ia menyinggung bahwa pejabat yang sama ikut campur dalam rincian lain yang menyangkut timnas, dengan mengatakan bahwa ia bahkan menentukan waktu para pemain mendapatkan perawatan, dan hal itu sampai pada menentukan orang-orang yang berdiri di barisan terdepan saat salat, sebagai isyarat atas apa yang ia sebut sebagai luasnya pengaruh pejabat tersebut di dalam kamp timnas Tunisia.

Meski melontarkan kritik tajam, Trabelsi tidak membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas hasil, sebab ia mengakui bahwa timnas tidak menampilkan performa yang diharapkan dan tidak meraih hasil positif selama periode kepemimpinannya, seraya menyampaikan permohonan maaf kepada publik Tunisia atas tidak tercapainya target-target yang ingin ia wujudkan.

Federasi Tunisia sebelumnya telah memecat Trabelsi setelah kegagalan di Piala Afrika 2025, sebelum Sabri Lamouchi mengambil alih tugas sebagai penggantinya, lalu yang terakhir ini pergi setelah satu pertandingan resmi di Piala Dunia 2026, di tengah kritik yang menyasar perjalanan dan hasil-hasil timnas.

Saat ini Moin Chaabani memimpin timnas Tunisia, setelah menjalani dua pertandingan di kualifikasi Piala Afrika 2027, yang berakhir imbang melawan Uganda dan Botswana.