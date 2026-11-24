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Dua mantan pelatih penyerang Carlos Espí mengungkap karakter utama yang membantunya bersinar bersama Real Madrid. Mereka menegaskan bahwa keberanian, rasa percaya diri, dan kemampuan memanfaatkan peluang sudah menjadi keunggulannya sejak kecil.

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Program "La Tribu" di Radio Marca menghadirkan Javi Tur dan Pasco Domingo, dua pelatih pertama yang menangani Espí, untuk membahas awal karier sang penyerang muda serta menganalisis performanya saat ini bersama Los Blancos.

Kemunculan Carlos Espí yang mencuri perhatian bersama Real Madrid dianggap sebagai salah satu keberhasilan terbesar Jose Mourinho pada awal musim ini, setelah sang penyerang mencetak empat gol penentu hanya dalam 81 menit bermain.

Javi Tur, yang melatih Espí selama dua musim di kategori pra-junior klub Tavernes, mengenang kebersamaannya dengan sang pemain dan menyoroti keberaniannya yang besar sejak usia dini.

"Dia selalu bersama bola, hampir sejak lahir. Usianya masih kecil, tetapi dia memiliki keberanian besar dan kekuatan yang jelas terlihat. Dia tidak takut apa pun," ujar Tur.

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Pelatih pertamanya itu mengakui bahwa kepindahan sang pemain ke Real Madrid datang sebagai kejutan, seraya memuji peran keluarganya dalam menuntaskan transfer tersebut jauh dari sorotan.

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"Tidak ada yang tahu apa pun. Keluarganya benar-benar merahasiakannya, dan itu membuat kami bahagia, karena itu adalah tempat terbaik baginya," tambahnya.

Ia juga memuji kemampuan sang penyerang dalam memanfaatkan peluang yang didapatnya: "Di tim mana pun dia bermain, dia selalu melampaui ekspektasi yang dibebankan kepadanya."

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Hari ketika Espí menyelamatkan pelatihnya

Sementara itu, Pasco Domingo, yang kini menjabat pelatih kepala tim U-19 Real Murcia, mengenang sebuah momen saat ia bertugas di Alzira, ketika ia memutuskan untuk menaikkan Espí dari tim junior C ke tim junior B, pada masa ketika posisinya sedang berada di bawah tekanan besar.

"Saya tahu kekalahan dalam laga itu berarti akhir perjalanan saya di Alzira. Kami memutuskan menaikkan Carlos, lalu dia mencetak beberapa gol dan menyelamatkan tim sekaligus staf pelatih. Setelah itu, semua klub mulai memantaunya," kata Domingo.

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"Pada hari itu, seperti yang dikatakan Juanjo, ayah Carlos, semuanya dimulai," lanjutnya.

Domingo juga memuji kekuatan mental sang penyerang serta kemampuannya menghadapi minimnya menit bermain, sebelum menyampaikan pesan kepada para pendukung Real Madrid.

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"Para pendukung Real Madrid belum mengenal Carlos 100 persen," ujarnya.

Bisakah ia bermain berdampingan dengan Mbappe?

Domingo tidak melihat hambatan apa pun bagi Espí dan Kylian Mbappe untuk tampil bersama di lini depan Real Madrid. Menurutnya, gaya bermain sang penyerang muda cocok untuk berduet dengan bintang asal Prancis tersebut.

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"Saya berharap bisa melihat Mbappe dan Carlos bersama-sama di susunan pemain utama. Menurut pandangan saya, tentu saja mereka bisa bermain bersama," katanya.

Domingo yakin pelatih asal Portugal itu akan mengganjar penampilan sang penyerang muda dengan memberinya kesempatan tampil sebagai starter di samping Mbappe.

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Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Ketika Carlos mendapat kesempatan, dia memanfaatkannya. Kesempatan ini harus datang kepadanya, dan saya yakin Mourinho akan memberikannya."