"Dia tidak tahu di mana gawang"... Media Inggris mengkritik Salah setelah empat gol City

Pemain internasional Mesir, Mohamed Salah, mendapat kritikan tajam dari media Inggris, setelah Liverpool kalah 4-0 dari Manchester City, Sabtu lalu, dalam pertandingan perempat final Piala FA.

Beberapa analis menyebut pertandingan tersebut sebagai salah satu penampilan terburuk "Raja Mesir" musim ini, terutama setelah ia gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-64.

Dan menurut penilaian yang dipublikasikan situs This Is Anfield, Salah mendapat nilai rendah sebesar 3,53/10, di mana penampilan bintang Liverpool itu digambarkan sebagai "mengerikan", terutama karena ia gagal mengeksekusi tendangan penalti.

Situs tersebut menambahkan bahwa Salah adalah pemain yang paling sering menyentuh bola di dalam kotak penalti City, dengan 14 sentuhan, namun ia gagal memanfaatkan satupun dari peluang tersebut.

"Penampilan yang menyedihkan"

Dalam analisis teknis di jaringan "TNT Sports", mantan bintang Skotlandia, Ali McCoist, menggambarkan penampilan Salah sebagai "menyedihkan", dengan mengatakan: "Ini sangat disayangkan, karena dia tampak seperti bayangan dari pria yang pernah menerangi liga ini dan negara ini... Dia tidak terlihat percaya diri sebagai pemain saat ini."

Mantan kiper timnas Inggris, Joe Hart, sependapat dengannya, yang menegaskan bahwa Salah tampak "sangat kurang percaya diri", serta melihatnya "benar-benar hancur" saat menuju ruang ganti pada babak istirahat.

Steve Nicol, mantan bintang Liverpool dan analis ESPN, juga mengungkapkan keterkejutannya atas perubahan mendadak dalam performa ini, dengan mengatakan: "Ini belum pernah terjadi sebelumnya... Bagaimana bisa Anda berubah dari calon pemenang penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini tahun lalu menjadi seperti ini? Sampai-sampai Anda sekarang tampak tidak tahu di mana letak gawang!"

Perlu dicatat bahwa bintang Mesir tersebut baru-baru ini mengumumkan bahwa ia akan hengkang dari skuad The Reds pada akhir musim ini, namun ia belum menentukan tujuan barunya.