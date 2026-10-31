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Arsenal mendapat saran untuk mempertimbangkan melepas Viktor Gyokeres meski harus menanggung kerugian jika pemain timnas Swedia itu tak kunjung mampu memperbaiki performanya yang menurun. Meski mencetak cukup banyak gol pada musim perdananya di Emirates, penyerang tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain dan memberikan dampak pada musim ini.

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Kesulitan menemukan performa terbaik

Gyokeres menjalani musim debut yang produktif di London utara dengan mencetak 22 gol di semua kompetisi. Namun, pemain berusia 28 tahun itu dengan cepat merosot dalam urutan pilihan Mikel Arteta musim ini. Ia hanya sekali menjadi starter dalam delapan pertandingan pembuka klub di Premier League.

Meski sang penyerang akhirnya mencetak gol pertamanya musim ini dalam laga tengah pekan melawan Fleetwood Town, keraguan mengenai masa depannya dalam jangka panjang belum sirna. Penampilannya yang secara keseluruhan kurang tajam mengundang kritik keras dari sejumlah pengamat terkemuka, yang menilai ia belum mampu membuktikan kelayakannya mendapat tempat di skuad Arteta.

Richards pertanyakan kepercayaan diri Gyokeres

IMAGO

Berbicara dalam podcast The Rest Is Football, Richards menyoroti kesulitan yang terlihat jelas dialami pemain timnas Swedia itu dan menyebut kemampuan utamanya menurun tajam. "Menurut saya, salah satu hal yang paling banyak dibicarakan juga adalah Gyokeres," kata Richards. "Ketika dia pertama kali tiba di Arsenal, saya mengatakan kepada para pendukung Arsenal, 'Jangan berharap dia mencetak 25 atau 30 gol'. Yang sangat saya sukai darinya adalah kemampuannya berlari ke belakang garis pertahanan lawan, tetapi dia berhenti melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat dikuasainya."

Mantan bek itu menilai sang penyerang tampak sama sekali tidak percaya diri di lapangan. "Dia terlihat seperti tidak punya kepercayaan diri," lanjut Richards. "Saya tidak tahu apakah laporan pada musim panas bahwa mereka mencoba melepasnya [benar] atau tidak, tetapi pada dasarnya dia sudah mendapat cukup waktu bermain untuk menunjukkan kemampuannya di Arsenal, dan sejauh ini itu belum terjadi.

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"Sering sekali Gyokeres berada di posisi yang sangat bagus. Saya tidak tahu apakah dia tidak yakin pada kemampuannya sendiri, apakah ini soal kepercayaan diri, atau apakah tim tidak yakin dia bisa mencetak gol. Namun, dia tidak mampu menuntaskan peluang. Jadi, itu menjadi masalah."

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Arsenal didesak kembali ke bursa transfer

Jika Gyokeres tidak segera menemukan jalan keluar, Richards yakin Arsenal harus mengambil keputusan tegas untuk melepasnya. "Saya merasa dia membutuhkan kesempatan untuk bermain selama 90 menit, mencetak gol, membangun kepercayaan diri, lalu melanjutkannya dari sana," jelasnya. "Jika tidak, mereka harus mempertimbangkan untuk melepasnya."

Ia menambahkan: "Menurut saya, karena cedera yang dialami sejumlah pemain, mereka harus kembali ke bursa transfer pada Januari dan mencari pelapis berkualitas. Dengan cara bermain Arsenal, banyak orang mengatakan mereka membutuhkan pemain ini atau pemain itu. Namun, alasan mereka begitu bagus adalah apa yang dilakukan para pemain depan saat tidak menguasai bola… jadi, [Bukayo] Saka dan [Noni] Madueke bekerja keras dalam sistem yang cocok untuk Arsenal.

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"Tentu saja, kehilangan Trossard merupakan pukulan besar bagi mereka, mengingat kontribusinya saat tidak menguasai bola dan ketajamannya dalam memanfaatkan peluang yang didapat. Namun, jika mereka ingin bersaing, bahkan mendominasi, saya yakin 100 persen mereka membutuhkan daya gedor lebih besar di lini depan."

Waktu untuk membuktikan diri kian menipis

Gary Lineker sependapat dengan penilaian keras Richards dan meragukan kualitas sang penyerang untuk menjadi andalan tim yang memburu gelar. "Saya tidak melihatnya sebagai penyerang tengah utama, terutama untuk klub sebesar Arsenal," ujar mantan pemain timnas Inggris itu. "Menurut saya, dia bisa masuk dari bangku cadangan dan memberi kontribusi. Saya rasa dia lebih cocok menjadi pemain pelapis dalam skuad."

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Gyokeres kini harus memanfaatkan setiap kesempatan, sesingkat apa pun, untuk membuktikan kemampuannya kepada Arteta. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat dan Arsenal diperkirakan bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi, waktu pemain timnas Swedia itu untuk menyelamatkan kariernya di Emirates kian menipis sebelum klub mencari tambahan daya gedor di tempat lain.