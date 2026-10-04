"Dia tidak meyakinkanku": Kritik dan pesan dari Oman kepada Sektioui: Bertindaklah dengan tangan besi

Jurnalis Oman, Issa Said, mengkritik pelatih timnas Oman, Tarek Sektioui, usai tersingkir di semifinal Piala Teluk "Khaleeji 27".

Timnas Uni Emirat Arab mengalahkan Oman dengan skor 1-0 pada Sabtu malam di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, sehingga memastikan pertemuan panas dengan Arab Saudi di partai final. Meski menegaskan bahwa pelatih asal Maroko itu "cocok" untuk menukangi Oman, ia menuntut sang pelatih mengambil keputusan yang lebih tegas terhadap para pemain yang tidak memberikan kontribusi.

Said mengatakan melalui akunnya di platform "X" bahwa Sektioui tidak meyakinkannya selama turnamen, baik dari sisi reaksinya maupun cara ia menangani kesalahan. Namun, ia menekankan bahwa hal itu tidak berarti pelatih tersebut tidak cocok untuk timnas.

Ia menambahkan: "Pelatih yang sangat cocok bagi kami, tetapi ia harus bertindak dengan tangan besi. Pemain yang tidak memberikan kontribusi harus disingkirkan."

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Jurnalis Oman itu menyatakan keheranannya atas keputusan mengandalkan Jamil Al-Yahmadi sebagai gelandang bertahan, di tengah keberadaan Aahed Al-Mashayikhi dan Musab Al-Shaqsi di posisi tersebut, seraya mempertanyakan apakah Sektioui menilai Aahed dan Musab tidak memberikan kontribusi yang dibutuhkan, atau Jamil mampu memberikan yang lebih baik dalam peran ini.

Said juga mengkritik penampilan Harib Al-Saadi dan Abdullah Fawaz, dengan menganggap apa yang mereka tampilkan merupakan "kisah yang sangat aneh", akibat menurunnya penampilan mereka, hilangnya kepercayaan diri, menghindari menerima bola, dan gagal mengoper, menurut pendapatnya.

Jurnalis Oman itu kemudian beralih mengkritik apa yang ia sebut sebagai "lemahnya karakter pemain Oman", dengan menegaskan bahwa ia tidak melihat ada di antara para pemain yang memiliki kadar kepemimpinan yang cukup untuk dapat memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekannya atau membela hak-hak mereka.









Said menyampaikan pesan kepada para pemain muda, memperingatkan mereka agar tidak meniru para pemain berpengalaman secara membabi buta, dengan mengatakan bahwa mereka hanya belajar sedikit dari para pemain senior itu, karena sebagian dari mereka sudah terbiasa gagal, sehingga apabila para pemain muda terus meniru mereka, hal itu akan menuju hasil yang sama.