"Dia tidak menyangkanya dari Messi": Pemain Arab ungkap cerita di balik kejutan Ballon d'Or

Pemain Algeria Ibrahim Maza, yang membela Bayer Leverkusen, mendapat apresiasi luar biasa dari legenda Argentina Lionel Messi, setelah ia memasukkannya ke dalam pilihannya pada perebutan trofi "Kopa" untuk pemain muda terbaik, dalam acara Ballon d'Or 2026, sebuah isyarat yang mencerminkan posisi yang kini dimiliki oleh bakat muda Algeria yang tengah menanjak di kancah Eropa.

Kapten Argentina itu memilih Maza di peringkat ketiga dalam daftarnya, di belakang duo Barcelona Lamine Yamal dan Pau Cubarsi, yang menjuarai Piala Dunia bersama timnas Spanyol, sehingga pemain Bayer Leverkusen itu mendapatkan dorongan moral penting, setelah ia mengakhiri persaingan memperebutkan trofi tersebut di peringkat kesembilan.

Maza mengungkapkan reaksinya terhadap pilihan Messi, menegaskan bahwa ia awalnya belum mengetahui detailnya secara penuh, karena fokusnya pada laga timnya melawan Stuttgart di Liga Jerman.

Pemain Algeria itu mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sports": "Saya mengetahui hal itu beberapa saat lalu, tetapi saya lebih berfokus pada pertandingan. Saya ingin menunda memikirkan hal ini dan menunggu hingga akhir laga untuk memastikan apakah kabar itu benar atau tidak".

Ia menambahkan: "Saya melihat sekilas di akhir, dan tentu saja saya juga menerima panggilan telepon. Saya berusaha untuk tidak teralihkan, tetapi beberapa pesan mulai berdatangan. Ini adalah kehormatan besar untuk mendapatkan apresiasi ini dan dipilih oleh pemain sekelas Messi".

Pilihan Messi memiliki makna khusus bagi Maza, yang terus menarik perhatian bersama Bayer Leverkusen, setelah ia berhasil menancapkan namanya di dalam daftar bakat muda paling menonjol dalam sepak bola Eropa, sehingga menjadi incaran sejumlah klub besar, dengan Paris Saint-Germain di barisan terdepan.