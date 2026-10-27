Pemain Barcelona asal Portugal, Joao Cancelo, menyampaikan pesan tak langsung melalui media sosial pada Selasa, menyusul kekalahan tim Catalan itu dalam dua pertandingan terakhirnya menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid, dengan menggunakan sebuah lagu yang mengusung pesan tentang kepercayaan diri dan tekad untuk mengatasi berbagai kesulitan.





Cancelo mengunggah foto hitam putih yang memperlihatkan dirinya dari belakang, disertai lagu "Yo creo en mí" - (Aku percaya pada diriku) dari penyanyi El Arminio, yang liriknya berpusat pada ketegaran menghadapi krisis, bangkit setelah terjatuh, dan keyakinan pada kemampuan diri meski berada di bawah tekanan.

Bek asal Portugal itu tidak menyertakan komentar tertulis apa pun pada unggahannya, dan hanya mencukupkan diri dengan foto serta lagu tersebut, dalam sebuah pesan yang tampak mencerminkan keinginannya untuk menegaskan kekuatan kepribadiannya dan kemampuannya melewati masa-masa sulit, di tengah hasil-hasil terakhir yang dialami Barcelona.

Ini bukan kali pertama Cancelo menggunakan akun media sosialnya untuk menanggapi kritik, karena sebelumnya ia pernah mengunggah pesan tajam usai laga Barcelona melawan Paris Saint-Germain di Stadion "Parc des Princes", yang di dalamnya ia membela sulitnya bersaing di level tertinggi, di tengah tekanan yang dihadapi para pemain.

Cancelo saat itu menulis: "Semua orang di tribun adalah ahli, dan aku ingin melihat mereka turun ke lapangan dan menanggung tekanannya", dan ia menyertakan pesannya dengan lagu "They Don't Care About Us" dari penyanyi Amerika Michael Jackson.

Pesan terbaru Cancelo mencerminkan keteguhannya pada narasi kepercayaan diri dan ketegaran menghadapi kritik, pada saat Barcelona berupaya untuk melewati dua kekalahan terakhirnya dan mengembalikan keseimbangannya, setelah tersandung melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid.