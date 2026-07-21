Dia Tidak Meminta Maaf.. Enzo Fernandez Memecah Keheningan Usai Kartu Merah di Final Piala Dunia

Enzo Fernandez, pemain timnas Argentina, berbagi perasaannya dengan lebih dari 15 juta pengikut melalui akun "Instagram" miliknya, setelah dikartu merah pada final Piala Dunia yang membuat Argentina kalah dari Spanyol.

Gelandang Chelsea yang mendapat kartu merah setelah menerima dua kartu kuning itu berkata: "Seiring berjalannya waktu, kau menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada hasil pertandingan."

Enzo Fernandez memuji kerja keras luar biasa yang ditunjukkan timnas Argentina selama Piala Dunia, dengan mengatakan: "Sudah bertahun-tahun, tim ini mewakili jersey dengan cara terbaik yang mungkin. Ia mengajarkan kami bahwa berkompetisi tidak hanya berarti menang, tetapi memberikan segalanya demi jersey, dan tidak pernah menyerah. Aku bangga menjadi bagian dari tim ini yang selalu menghadapi tantangan, berkompetisi dengan kekuatan penuh, dan membela warna ini dengan penuh kebanggaan, kerendahan hati, serta komitmen."

Ia menambahkan: "Aku ingin berterima kasih kepada seluruh suporter Argentina. Terima kasih karena selalu ada, karena mendukung kami di setiap pertandingan, atas cinta kalian, atas dukungan tanpa syarat kalian, dan karena membuat kami merasa bermain di kandang sendiri di mana pun di dunia ini."

Enzo Fernandez menutup: "Mengenakan jersey negaraku adalah kehormatan terbesar dalam kariierku, dan aku akan terus memberikan segala yang kumiliki setiap kali aku mendapat kesempatan untuk membelanya."



