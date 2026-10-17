Seperti dijelaskan direktur olahraga FCB Max Eberl kepada Sky setelah kemenangan 6-1 pada Sabtu malam, Kompany sudah mengalami infeksi sepanjang pekan. Menurut Eberl, tak lama sebelum pertandingan ia juga mengalami "cedera olahraga pada pinggul". "Dia sedang berada di ruang pelatih, tetapi kondisinya baik," kata petinggi olahraga Bayern itu. Ia menegaskan tidak perlu ada kekhawatiran terhadap Kompany, meski sang pelatih harus membatalkan wawancara rutin seusai pertandingan dengan Sky serta konferensi pers.

Pelatih asal Belgia itu sama sekali tidak merayakan gol-gol timnya semeriah biasanya dan tetap duduk di bangku cadangan dengan gembira. Ia juga jauh lebih pasif dalam memberikan instruksi di tepi lapangan. Namun, para asisten Kompany "tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, hari ini dia bisa duduk sedikit lebih santai di bangku cadangan," jelas Eberl.

Apa kata Joshua Kimmich soal masalah Vincent Kompany

Sementara itu, Joshua Kimmich, sosok sentral di lini tengah, mengaku tidak tahu apa-apa. "Dia kenapa? Saya sama sekali tidak mengetahuinya," jawab pemain timnas Jerman itu ketika ditanya oleh Sky dan menambahkan sambil bercanda: "Saya rasa dia tidak mau berurusan dengan kalian." Kimmich mengaku "benar-benar tidak mengetahui atau menyadari" masalah Kompany. "Dia juga sudah tidak muda lagi," lanjut Kimmich, kembali berseloroh tentang pelatihnya.

Lewat gol-gol Luis Diaz (menit ke-12), Aleksandar Pavlovic (26), dan Michael Olise (34), Bayern yang tampil kuat sudah memastikan hasil laga pekan keenam Bundesliga melawan Leipzig yang kewalahan sebelum jeda. Setelah pergantian babak, Diaz yang tampil gemilang melengkapi hat-trick (47, 69), sementara Harry Kane juga mencetak gol di antaranya (53). RB hanya mampu mencetak gol hiburan melalui Andrija Maksimovic pada masa tambahan waktu.

FC Bayern München melibas RB Leipzig: "Kegagalan total"

"Kegagalan total di semua aspek," ujar direktur pelaksana bidang olahraga Leipzig, Marcel Schäfer, yang mengecam keras para pemainnya kepada Sky. "Karena itulah hasilnya menjadi seperti ini. Itu harus dikatakan dengan jelas. Tentu saja kami bisa kalah di München, kami bukan tim pertama yang mengalaminya. Namun, kami begitu inferior, dan itu bukan standar kami. Kami harus membicarakannya secara serius."

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Eberl, tentu saja, berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik dan melontarkan pujian: "Itu benar-benar mengesankan." Menurutnya, berbeda dengan hasil mengecewakan dalam hasil imbang 2-2 di Augsburg pada akhir pekan liga sebelumnya dan hasil imbang 3-3 di kandang Viking Stavanger pada laga Liga Champions tengah pekan, Bayern tampil dengan konsentrasi tinggi sejak awal. "Dalam beberapa hal, Leipzig bahkan tidak bisa disalahkan karena kami bermain begitu baik," puji Eberl.

Bayern ingin membawa momentum dari banyaknya gol itu ke pertandingan berikutnya, mengingat mereka akan menghadapi juara Inggris FC Arsenal dalam laga besar Liga Champions pada Rabu. Akankah Kompany kembali bugar dan mendampingi tim di tepi lapangan? "Dia akan hadir saat melawan Arsenal. Peran apa yang bisa dia jalankan nanti, saya belum bisa mengatakannya," kata Eberl tanpa memberikan kepastian.