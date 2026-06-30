Dia tidak ketinggalan dari rekan-rekannya kemarin... Bagaimana El Rakraki merayakan lolosnya Maroko setelah mengalahkan Belanda?

Reaksi Walid Regragui, mantan pelatih tim nasional Maroko, atas lolosnya Tim Singa Atlas ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Belanda.

Timnas Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti (3-2), usai bermain imbang 1-1 pada waktu reguler dan perpanjangan waktu dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, dalam rangka babak 32 besar turnamen tersebut.

Walid El-Rakraki, yang membawa Maroko ke babak semifinal pada edisi 2022 di Qatar, pun tak ketinggalan merespons keberhasilan ini.

Al-Rakraki membagikan, melalui fitur Story di akun Instagram-nya, sebuah gambar yang dirancang khusus untuk timnas Maroko, yang menampilkan sejumlah pemain dan pelatih kepala saat ini, Mohamed Wahbi, saat mereka merayakan lolosnya tim, disertai klip audio yang berisi yel-yel terkenal “Dima Maghreb”.

Perlu diingat bahwa Walid El-Rakraki telah meninggalkan tim nasional Maroko setelah Piala Afrika terakhir, menyusul perjalanan yang luar biasa dan penuh prestasi, dan Mohamed Wahbi mengambil alih tugas tersebut sebagai penggantinya.



