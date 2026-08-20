"Dia tidak bisa melakukan itu": Uli Hoeneß kembali menyerang salah satu musuh favoritnya

"Saya rasa penampilan tim kami adalah sebuah bencana besar. Itu memalukan bagi negara kami," kata Hoeneß dalam wawancara dengan RTL/Sky. Jerman secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar lewat adu penalti dari tim kuda hitam Paraguay.

Orang yang secara umum dianggap paling bertanggung jawab adalah pelatih tim nasional Julian Nagelsmann, yang kini telah digantikan oleh Jürgen Klopp. Namun menurut Hoeneß, tentang Nagelsmann "sudah cukup banyak yang dikatakan. Saya rasa dia tidak sendirian yang bersalah. Saya tidak siap, sekarang ketika dia sedang terpuruk, untuk ikut menginjaknya".

Sebaliknya, Hoeneß justru lebih memilih menyasar Andreas Rettig: "Dia kan direktur olahraga. Tidak ada yang memahaminya. Dia tidak bisa melakukan itu. Dan bahwa dia masih bisa terus berkutat sampai akhir tahun, padahal setelah itu dia berhenti, tidak dimengerti siapa pun."

Faktanya, sejak 2023 Rettig tidak bekerja sebagai direktur olahraga, melainkan sebagai direktur pelaksana olahraga untuk DFB. Kontraknya berakhir pada penghujung tahun. Rudi Völler menjabat sebagai direktur olahraga dan akan tetap memegang peran itu juga di bawah Klopp.

"Völler dan presiden seharusnya mengakhiri omong kosong ini"

Dalam pandangan Hoeneß, Rettig tampaknya bertanggung jawab atas dugaan perkembangan yang keliru di luar lapangan, antara lain perdebatan soal tempat pemusatan dan dugaan kehadiran keluarga yang terlalu besar. "Teman saya Rudi Völler dan presiden (Bernd Neuendorf, catatan redaksi), yang sebenarnya sangat saya hargai, seharusnya mengakhiri omong kosong ini," jelas Hoeneß.

"Bahwa istri dan anak-anak sudah ada sejak awal di Piala Dunia - maksud saya, ini pekerjaan. Dan banyak uang yang kami semua hasilkan juga merupakan kompensasi atas waktu santai yang hilang. Di tempat kami diperdebatkan, tempat pemusatan latihannya begini dan begitu dan di Chicago kopinya lebih enak. Sepak bola adalah hal yang menentukan dan itu adalah kerja brutal dan keras. Itu yang saya rindukan dari tim kami."

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Per Mertesacker mengambil alih dari Andreas Rettig pada awal 2027

Rettig berkembang menjadi salah satu musuh favorit Hoeneß dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan saat menjalani beragam tugas di DFL, FC St. Pauli, FC Augsburg, 1. FC Köln, SC Freiburg, dan Bayer Leverkusen, dia berulang kali dikritik oleh patron FC Bayern tersebut.

Pada 2022, misalnya, Hoeneß menelepon langsung ke Sport1-Doppelpass dan menyebut Rettig, dalam kaitannya dengan Piala Dunia Qatar, sebagai "raja orang-orang munafik". Menjelang Piala Dunia 2026, Rettig dan Hoeneß terlibat saling serang terbuka terkait kritik atas pekerjaan Nagelsmann.

Penerus Rettig sebagai direktur pelaksana olahraga mulai 1 Januari adalah mantan pemain tim nasional Per Mertesacker. Hoeneß menjanjikan "angin yang benar-benar baru" darinya. "Saya sangat senang Per Mertesacker mengambil alih ini sekarang. Saya rasa, pertama, dia memberikan komentar yang masuk akal di televisi. Kedua, dia sendiri pernah bermain sepak bola di level tinggi. Ketiga, dia memimpin akademi Arsenal selama delapan tahun. Kalau dia tidak bisa, siapa lagi?"

Sementara itu, Hoeneß memperingatkan agar tidak memasang ekspektasi terlalu tinggi kepada Klopp dan mengkritik "friendly takeover"-nya di DFB. Hoeneß juga melontarkan kritik kepada presiden FIFA Gianni Infantino.