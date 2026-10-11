"Dia tidak akan segera kembali": Apakah Musiala akan terus bermain sepak bola?

Bintang Bayern Munich, Jamal Musiala (23 tahun), terus melanjutkan proses pemulihannya setelah mengalami cedera lain di bagian paha. Bayern berharap ia segera bisa melanjutkan kemajuannya untuk kembali ke performa terbaiknya.

Musiala sebelumnya mengalami cedera serius di Piala Dunia Antarklub: patah tulang fibula, yang membuatnya absen dari lapangan dalam waktu yang lama. Pemain internasional Jerman itu kemudian mulai perlahan-lahan kembali ke kebugaran penuh sebelum terhambat oleh kemunduran lain yang memicu kekhawatiran atas dirinya, karena ia kehilangan kesadaran dua kali selama dua laga uji coba Bayern dalam persiapan musim, melawan Leipzig dan Heidenheim dalam rentang 4 hari.

Setelah itu, pemain tersebut mengungkapkan diagnosis cederanya melalui Instagram: "Saya didiagnosis mengalami serangan absen singkat dan sementara akibat gangguan neurologis, namun kondisi ini bisa diobati."

Namun Bayern tetap yakin bahwa Musiala bisa menemukan kembali dirinya dan memulihkan level terbaiknya yang membuatnya menjadi salah satu talenta serang paling menjanjikan di Eropa.

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Dalam wawancara dengan Bild, Presiden klub Bayern Munich, Herbert Hainer, berbicara tentang potensi gelandang tersebut dan harapan-harapan seputar pemulihannya.

Ia berkata, seperti dikutip situs Yahoo Sport: "Saya yakin seluruh negeri berharap Jamal bisa mencapai level seperti sebelum cedera seriusnya di Piala Dunia Antarklub. Dia sedang berada di jalur untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia."

Pertanyaan krusial

Mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan Musiala dan apakah ia mampu melanjutkan kariernya di level tertinggi sepak bola, selain masalah cedera terakhirnya, Hainer berupaya menenangkan para pendukung klub dengan menegaskan bahwa evaluasi medis telah memberikan keyakinan kepada klub. Ia menekankan: "Kami memahami kondisi Jamal. Para spesialis memastikan kepada kami bahwa ia bisa bermain sepak bola di level tertinggi meski dengan penyakit ini."

Hainer juga menyoroti penampilan Musiala sebelum kemunduran terakhir sebagai bukti bahwa ia bergerak ke arah yang benar. Ia menyatakan: "Kami melihat sebelum jeda internasional bahwa dia sedang menuju menjadi Jamal yang lama lagi. Kami tidak khawatir."

Menurut sumber yang sama, Bayern perlu bersabar sementara Musiala terus melanjutkan proses pemulihannya, karena kembalinya ia ke lapangan masih cukup jauh.