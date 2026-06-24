Dia tidak akan meninggalkan Liverpool... Solusi tak terduga yang membawa Richard Hughes ke Al-Hilal

Klub Al-Hilal kini semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Richard Hughes, warga Skotlandia yang menjabat sebagai direktur olahraga Liverpool, untuk mengisi posisi yang sama di klub Saudi tersebut pada musim depan.

Al-Hilal telah lama melakukan negosiasi dengan Hughes untuk mengisi posisi direktur olahraga, namun kesepakatan belum tercapai karena keinginannya untuk tidak meninggalkan Liverpool hingga setelah bursa transfer musim panas mendatang.

Jurnalis Italia, Sasha Tavoleri, mengungkapkan melalui akun pribadinya di platform “X” bahwa telah dicapai solusi kompromi, di mana Hughes akan mengelola bursa transfer musim panas Al-Hilal, bersamaan dengan Liverpool pada waktu yang sama.

Tavoleri menjelaskan bahwa Simon Charles Francis telah mulai bekerja di Al-Hilal sebagai salah satu anggota tim di bawah direktur olahraga asal Skotlandia tersebut, di mana ia dianggap sebagai tangan kanannya.

Hughes akan mengelola bursa transfer musim panas Al-Hilal melalui Simon Charles, sebelum secara resmi menjabat sebagai direktur olahraga klub Saudi tersebut setelah berakhirnya bursa transfer musim panas mendatang.

Pangeran Al-Waleed bin Talal, pemilik baru Al-Hilal, berkeinginan untuk membentuk struktur olahraga yang terintegrasi di klub Saudi tersebut, setelah ia mengakuisisi 70% sahamnya sejak bulan April lalu.

Hughes diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang masih tertunda di markas “Al-Zaeem”, terutama terkait status pelatih asal Italia Simone Inzaghi, para pemain yang akan hengkang dari tim, serta transfer-transfer baru.