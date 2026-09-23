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"Dia tidak akan bermain di setiap pertandingan": Jesus ungkap situasi Ronaldo jelang laga Wales

C. Ronaldo
Portugal vs Wales
Portugal
Wales
UEFA Nations League A
J. Jesus
Al Nassr FC
Portugal
Wales
Arab Saudi

Pelatih asal Portugal itu mengejutkan bintang sekaligus kapten utamanya

Jorge Jesus, pelatih baru timnas Portugal, mengungkap sikap bintangnya Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, terkait keikutsertaannya dalam laga pembuka melawan Wales di turnamen UEFA Nations League.

Jesus bersiap menjalani laga pertamanya sebagai nakhoda timnas Portugal, besok Kamis, ketika menghadapi timnas Wales, pada matchday pertama fase grup UEFA Nations League 2027.

Jesus menggelar konferensi pers, hari ini Rabu, untuk berbicara mengenai pertandingan tersebut, yang sebagiannya dikutip oleh surat kabar Portugal "A Bola", dengan fokus pada sebagian besar bagiannya tentang kemampuan Ronaldo untuk tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit.

Pelatih asal Portugal itu berkata terkait hal ini: "Hari ini akan menjadi sesi latihan pertama saya (bersama timnas Portugal) di lapangan, kemarin adalah sesi pemulihan."

Mengenai "Roket Madeira", Jesus mengatakan: "Jika tidak ada hal luar biasa yang terjadi hari ini, Ronaldo akan tampil sebagai starter besok."

UEFA Nations League A
Portugal crest
Portugal
POR
Wales crest
Wales
WAL

Ia menambahkan sambil mengarahkan pembicaraannya kepada para jurnalis: "Saya perhatikan bahwa kecemasan kalian terpusat pada apakah Cristiano siap bermain. Cris adalah ikon Portugal, tetapi itu tidak memberinya hak untuk bermain di setiap pertandingan."

Ia melanjutkan: "Tetapi untuk memberi kalian gambaran, kami memainkan sebuah pertandingan di Hong Kong tanpanya, dan ada 5 ribu penonton, dan ketika ia bermain ada 55 ribu penonton. Ia akan bermain besok, dan saya berharap ia mencetak satu atau dua gol lalu saya akan langsung menggantinya."

Mengenai target-targetnya bersama timnas Portugal, ia menjelaskan: "Saya berada di timnas yang berisi para pemain terbaik di dunia, dan ke mana pun saya pergi saya bermain untuk menang, dan di UEFA Nations League, kami adalah juara bertahan, sehingga kami harus mempertahankannya."

Ia menutup: "Banyak orang mengatakan bahwa melatih timnas tidak sama dengan melatih klub. Saya tidak melihat perbedaan apa pun. Saya berada di federasi setiap hari, dan ketika saya di klub, saya tiba pada pagi hari dan pulang pukul lima atau enam sore. Saya tidak melihat perbedaan apa pun."

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