Dia terpaksa keluar... Cedera yang mengkhawatirkan dialami Zakaria Hawsawi dalam laga persahabatan kedua Al-Ahly

Zakaria Hawsawi, bek sayap Al-Ahli Saudi, mengalami cedera yang mengkhawatirkan selama pertandingan persahabatan kedua tim dalam pemusatan latihan mereka saat ini di Austria, sebagai persiapan untuk kompetisi musim sepak bola baru 2026-2027.

Al-Ahli bertemu dengan Holstein Kiel dari Jerman, hari Rabu ini, dalam pertandingan persahabatan kedua yang dilakoni "Al-Raqi" di kamp pelatihan di Austria.

Pada menit ke-15 pertandingan, Zakaria Hawsawi terjatuh di lapangan setelah mengalami cedera, sehingga tidak dapat melanjutkan pertandingan dan meninggalkan lapangan, digantikan oleh Saad Al-Obaid.

Cedera tersebut memicu kekhawatiran para pendukung Al-Ahli, terutama karena Husawi dianggap sebagai salah satu pilar utama yang diandalkan oleh pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, sejak musim lalu.

Para pendukung kini menantikan informasi mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami bek kiri asal Saudi Arabia tersebut, lamanya ia absen dari lapangan, serta peluangnya untuk bisa tampil pada awal musim baru.

Perlu dicatat bahwa pertandingan melawan Holstein Kiel merupakan laga persahabatan kedua yang dilakoni Al-Ahli dalam pemusatan latihan luar negerinya di Austria, setelah sebelumnya menang 8-0 atas Salfeldern dari Austria.