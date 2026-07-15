Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dia terpaksa keluar... Cedera yang mengkhawatirkan dialami Zakaria Hawsawi dalam laga persahabatan kedua Al-Ahly

Al Ahli
Holstein Kiel
Saudi Pro League
Z. Al Hawsawi
Arab Saudi
Jerman

Bek kiri asal Arab Saudi ini merupakan salah satu pemain andalan "Al-Raqi"

Zakaria Hawsawi, bek sayap Al-Ahli Saudi, mengalami cedera yang mengkhawatirkan selama pertandingan persahabatan kedua tim dalam pemusatan latihan mereka saat ini di Austria, sebagai persiapan untuk kompetisi musim sepak bola baru 2026-2027.

Al-Ahli bertemu dengan Holstein Kiel dari Jerman, hari Rabu ini, dalam pertandingan persahabatan kedua yang dilakoni "Al-Raqi" di kamp pelatihan di Austria.

Pada menit ke-15 pertandingan, Zakaria Hawsawi terjatuh di lapangan setelah mengalami cedera, sehingga tidak dapat melanjutkan pertandingan dan meninggalkan lapangan, digantikan oleh Saad Al-Obaid.

Cedera tersebut memicu kekhawatiran para pendukung Al-Ahli, terutama karena Husawi dianggap sebagai salah satu pilar utama yang diandalkan oleh pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, sejak musim lalu.

Para pendukung kini menantikan informasi mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami bek kiri asal Saudi Arabia tersebut, lamanya ia absen dari lapangan, serta peluangnya untuk bisa tampil pada awal musim baru.

Club Friendlies
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK

Perlu dicatat bahwa pertandingan melawan Holstein Kiel merupakan laga persahabatan kedua yang dilakoni Al-Ahli dalam pemusatan latihan luar negerinya di Austria, setelah sebelumnya menang 8-0 atas Salfeldern dari Austria.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google