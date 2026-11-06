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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

“Dia tampil bagus dalam beberapa pertandingan”: Thomas Tuchel ungkap alasan pasti di balik pemanggilan mengejutkan Jobe Bellingham ke timnas Inggris

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Thomas Tuchel menggemparkan kubu Inggris dengan memanggil Jobe Bellingham ke tim senior untuk pertama kalinya menjelang pertandingan Nations League mendatang. Talenta muda Borussia Dortmund itu bergabung dengan saudaranya, Jude, dalam skuad yang tanpa andalan Chelsea, Cole Palmer, sementara pelatih kepala asal Jerman tersebut mulai menegaskan kendalinya atas pemilihan pemain Inggris.

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Performa di Bundesliga berbuah panggilan ke timnas Inggris

Tuchel memilih wajah baru dalam skuad terbaru timnas Inggris, dengan pemanggilan Bellingham yang berusia 21 tahun menjadi sorotan. Gelandang Dortmund itu mendapat kesempatan berkat penampilannya yang konsisten di Bundesliga. Pelatih timnas Inggris tersebut menyebut proses pemantauan jangka panjang yang melibatkan pelatih timnas Inggris U-21, Lee Carsley. Pemanggilan ini membuka peluang bagi kakak beradik Bellingham untuk menjadi saudara pertama yang membela Inggris sejak Gary dan Phil Neville.

Berbicara tentang keputusannya memanggil Bellingham yang lebih muda ke tim senior, Tuchel menyoroti rekomendasi yang diterimanya dari tim kelompok usia. "Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, Lee Carsley terus memuji Jobe dan mengatakan bahwa ia layak mendapat kesempatan jika ada tempat dan peluang untuk bergabung serta menunjukkan kemampuannya di tim utama," kata Tuchel, seperti dikutip The Telegraph. "Ia tampil bagus dalam sejumlah pertandingan dan sedang dalam performa baik bersama Dortmund, jadi ia layak bergabung dengan kami."

Tuchel ungkap karakter permainan Jobe Bellingham

Tuchel memberikan penjelasan taktis tentang karakter permainan Jobe. Ia menegaskan bahwa pemain yang baru dipanggil itu akan menghadirkan dinamika yang berbeda dari kakaknya yang berstatus bintang. Alih-alih mengharapkannya mengulangi kiprah menyerang sang kakak, sang pelatih menekankan keseimbangan permainan, postur yang kuat, dan kemampuan Jobe menjaga penguasaan bola di lini tengah.

"Ia pemain yang lebih defensif daripada kakaknya. Bagus saat menguasai bola, fisiknya bagus, tubuhnya besar, pemain teknis yang mampu menjaga penguasaan bola. Sekarang semuanya bergantung pada dirinya. Kami hanya punya hari Selasa dan Rabu untuk bersiap dan itu akan sulit karena [pada pemusatan latihan terakhir] kami mengembangkan beberapa pola baru, beberapa kebiasaan baru. Akan sulit [baginya untuk mempelajari itu dalam dua hari], tetapi semuanya bergantung pada dirinya. Ia antusias, senang, dan ingin menunjukkan kemampuannya, yang merupakan bekal terbaik untuk menjalani pemusatan latihan dengan baik," jelas sang pelatih.

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Palmer tak dipanggil meski tampil apik bersama Chelsea

Keputusan mengejutkan dibuat sang pelatih dalam pemilihan skuad Inggris terbarunya. Palmer menjadi nama paling menonjol yang tersisih dari pencoretan tanpa kompromi oleh juru taktik asal Jerman itu. Ketika Jobe merayakan pemanggilan pertamanya, pemain andalan Chelsea tersebut justru sama sekali tidak disertakan, meski terus tampil gemilang dan menonjol di Stamford Bridge musim ini.

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Tidak dipanggilnya Palmer tampaknya merupakan dampak langsung dari keputusannya menarik diri pada jeda internasional sebelumnya dengan alasan pengaturan beban bermain. Tuchel mengirim pesan tegas kepada timnas Inggris: ia lebih menghargai komitmen daripada reputasi dan mempertahankan kelompok inti yang membangun suasana ruang ganti yang ia sebut "luar biasa" selama pemusatan latihan terakhir.

Tantangan Nations League melawan Kroasia dan Spanyol

Timnas Inggris asuhan Tuchel bersiap menghadapi agenda internasional besar sembari berupaya melanjutkan momentum positif dari pemusatan latihan pertama mereka musim ini. Inggris dijadwalkan menjamu Kroasia di Stadion Wembley pada 12 November, lalu bertolak ke Madrid tiga hari kemudian untuk menghadapi juara dunia bertahan, Spanyol. Dengan optimisme yang tinggi, tim asuhan Tuchel akan memandang dua laga besar ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka menghadapi lawan-lawan elite. Momen ini juga akan menjadi perayaan bagi kapten Harry Kane, yang akan mendapat penghormatan atas keberhasilannya meraih Ballon d'Or dan mencatat penampilan ke-126 yang memecahkan rekor.

Ditulis olehDonny Afroni

Editor

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.

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