Pada usia tiga puluh sembilan tahun, Lionel Messi tampil istimewa di ajang Piala Dunia; ia berhasil mencetak delapan gol dan memikul timnas Argentina di pundaknya hingga mencapai partai final sebelum kalah dengan skor satu gol tanpa balas dari Spanyol.

Terlepas dari laga terakhir tersebut, di mana ia absen dari penampilan gemilang kecuali pada menit-menit akhir, Messi berhasil kembali memukau seluruh pencinta sepak bola, tidak hanya dengan gaya permainannya yang telah dikenal semua orang selama bertahun-tahun, tetapi juga dengan kemampuannya yang terus-menerus dalam memimpin bahtera Argentina di usia ini, sementara ia bermain di liga yang kurang kompetitif seperti Liga Amerika.

Semua orang khawatir bahwa partai final melawan Spanyol di negara bagian New Jersey itu menjadi "tarian terakhir" sang bintang Argentina di panggung internasional bersama timnas negaranya, dan kekhawatiran tersebut hampir dipastikan oleh rekan setimnya di timnas, Leandro Paredes, yang mengakhiri perdebatan dengan pernyataannya sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Saya rasa ia telah mengambil keputusannya, dan bahwa itu memang benar-benar laga terakhirnya bersama timnas. Saya berharap hal itu tidak terjadi, dan saya berharap ia bisa terus bermain, tetapi keputusan pada akhirnya ada di tangannya; karena segala sesuatu yang membuatnya bahagia pasti akan membuat kami bahagia, jadi kami berharap demikian, kami berharap ia melanjutkan."

Messi telah memberikan banyak hal untuk timnas Argentina dari segi gelar, terutama pada era pelatih Lionel Scaloni yang menyaksikan gelar juara dalam dua edisi Copa America, gelar Piala Dunia, serta kemenangan gelar Finalissima, hal yang membuat rekan-rekan setimnya menaruh segenap penghargaan kepadanya; di mana Paredes berkata setelah tampil bersama timnya Boca Juniors baru-baru ini: "Ini adalah hal yang menyakitkan; karena saya rasa kami mengulangi hal itu sepanjang turnamen Piala Dunia, kami tidak ingin laga terakhir itu tiba, kami sama sekali tidak menginginkannya."