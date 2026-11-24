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Jose Mourinho mendukung penuh Vinicius Junior untuk kembali ke performa terbaiknya menjelang laga Liga Champions Real Madrid melawan PSV. Pelatih Real Madrid itu menegaskan bahwa menurunnya momentum pemain Brasil tersebut belakangan ini hanya disebabkan oleh larangan bermain empat pertandingan, bukan kurangnya motivasi.

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Mourinho dukung Vinicius Junior jelang laga melawan PSV

Mourinho mendukung Vinicius untuk kembali ke performa puncaknya menjelang laga Liga Champions Madrid melawan PSV . Dalam konferensi pers prapertandingan di Santiago Bernabeu, pelatih asal Portugal itu membela penyerang Brasil tersebut menjelang pertandingan kelima mereka di kompetisi Eropa.

Musim ini, Vinicius baru mencatatkan satu gol dan tiga assist dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Meski performa pemain sayap itu belakangan ini menjadi sorotan, Mourinho menegaskan bahwa usia dan keinginan untuk berprestasi masih menjadi modal kuat pemainnya.

Usia muda dan empati jadi kunci kebangkitan pemain Brasil

Mourinho meyakini banyak orang kerap lupa betapa mudanya Vinicius karena ia begitu cepat menjadi bintang. Berbeda dengan pemain veteran yang harus menghadapi penurunan kondisi fisik seiring bertambahnya usia, pelatih Madrid itu menegaskan sang penyerang masih memiliki semua kemampuan yang dibutuhkan untuk tampil gemilang.

“Dia akan kembali ke performa terbaiknya,” kata Mourinho melalui situs resmi klub. “Dia masih muda. Terkadang, ketika pemain mendekati atau melewati usia 30 tahun, mereka kesulitan menjaga kondisi fisik ideal dan sebagian kehilangan sedikit motivasi. Vini Jr. masih muda, dan orang-orang bisa lupa bahwa dia datang pada usia yang sangat muda serta mencapai level yang luar biasa tinggi jauh lebih cepat dari biasanya.

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“Dia sudah memenangi segalanya, tetapi ketika orang-orang berusaha menjatuhkannya, dia selalu mengatakan bahwa dirinya orang yang sangat baik dan sangat berempati kepada semua orang. Itu merupakan landasan yang mendasar.”

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Larangan bermain ganggu momentum dan kepercayaan diri sang penyerang

Mourinho menjelaskan bahwa ritme Vinicius yang tersendat belakangan ini disebabkan langsung oleh sanksi disiplin, bukan persoalan yang lebih mendalam. Menurut sang pelatih, larangan bermain empat pertandingan menghentikan perkembangannya tepat setelah ia menunjukkan kemampuannya menentukan hasil laga melawan Villarreal .

“Dia memberikan dampak yang sangat positif tempo hari. Saya ingat, saat melawan Villarreal, dia membalikkan keadaan dalam pertandingan itu, tetapi dia harus absen empat pertandingan karena kartu merahnya. Hal itu mengganggu perkembangannya dan kepercayaan dirinya,” ujar sang pelatih. “Pada akhir pekan, dia tampil bagus setelah masuk sebagai pemain pengganti dan membantu membalikkan keadaan dalam pertandingan.”

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Madrid bersiap menghadapi ujian di Liga Champions

Dengan kepercayaan diri yang meningkat berkat penampilannya yang berdampak pada akhir pekan serta dukungan penuh dari pelatihnya, Vinicius akan berusaha membawa momentum itu ke panggung Eropa. Madrid akan menjamu PSV di Santiago Bernabeu dengan kesadaran bahwa penampilan apik dari pemain sayap andalan mereka bisa menjadi penentu pada pertandingan kelima.

Mourinho berharap pemain Brasil itu dapat mengubah kontribusinya sebagai pemain pengganti baru-baru ini menjadi penampilan dominan di Liga Champions. Bagi Vinicius Junior, kunjungan PSV memberinya kesempatan langsung untuk membuktikan kepercayaan sang pelatih dan menghidupkan kembali kiprahnya musim ini.