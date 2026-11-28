Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, menepis anggapan bahwa Yankuba Minteh terdampak oleh batalnya potensi transfer besar ke Liverpool. Pemain timnas Gambia itu menjadi target utama Liverpool pada bursa transfer musim panas, tetapi tetap menjadi bagian penting dari proyek Brighton di Stadion Amex.

Iklan

Komitmen Minteh meski diminati Liverpool

Spekulasi mengenai Minteh mendominasi bursa transfer musim panas setelah Liverpool menjadikan pemain sayap asal Gambia itu sebagai target utama untuk lini serangnya. Namun, Brighton bersikukuh dan menolak dua tawaran Liverpool , masing-masing senilai £50 juta dan £60 juta.

Meski kepindahan ke Anfield menggiurkan, Hurzeler yakin Minteh telah melupakan saga tersebut. Saat berbicara kepada media menjelang laga melawan Newcastle United pada Minggu, pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa fokus sang pemain sayap tetap tertuju pada Brighton.

“Itu sudah berlalu. Kejadiannya sudah beberapa bulan lalu dan saya melihat dia berkomitmen penuh kepada klub ini,” kata Hurzeler kepada wartawan dalam sesi jumpa pers. “Saya melihat dia sangat ingin meraih sukses bersama Brighton. Dia juga memahami bahwa jika kami sukses sebagai klub, dia bisa bersinar sebagai individu.”

Pemulihan dan kembali bermain

Perkembangan Minteh di bawah Hurzeler terhambat oleh cedera serius pada pramusim, ketika pergelangan kakinya cedera dalam laga persahabatan melawan Roma pada Agustus . Setelah menjalani operasi, pemain sayap itu kembali bermain pada akhir Oktober dan sejak itu tampil tiga kali sebagai pemain pengganti.

Iklan Iklan

Pelatih berusia 33 tahun itu meyakini kondisi fisik Minteh kini mulai mencapai level yang dibutuhkan untuk kembali menjadi starter, meski ia mengakui persaingan memperebutkan tempat sangat ketat. Pemain sayap asal Gambia tersebut bergabung dengan Brighton dari Newcastle United pada musim panas 2024 dengan biaya transfer yang dilaporkan mencapai £30 juta dan terikat kontrak hingga musim panas 2029. Ia telah tampil 76 kali di semua kompetisi untuk Brighton, mencetak sepuluh gol dan menyumbang sembilan assist.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BHA Premier League 09.05 NEW Tonton

Persaingan memperebutkan tempat utama

Salah satu alasan utama Minteh belakangan menjadi pemain cadangan adalah penampilan gemilang Diego Gomez. Pemain timnas Paraguay itu telah mengukuhkan posisinya di sisi kanan dan memberikan kreativitas yang diinginkan Hurzeler. Gomez bahkan mendapat kesempatan beristirahat saat klubnya menang telak 4-0 atas tim Rumania, Universitatea Craiova, di Liga Konferensi UEFA, yang menunjukkan statusnya sebagai pemain inti penting.

Hurzeler menikmati dilema taktis karena memiliki dua pilihan berkualitas tinggi di posisi sayap. “Dia siap bermain,” jelas sang pelatih. “Tentu saja, semua pemain lain yang bermain di depannya tampil bagus. Jadi, dia harus bersaing dan memandangnya sebagai kesempatan besar untuk meningkatkan level permainannya, mengeluarkan kemampuan terbaiknya, serta membantu tim. Itulah yang saya tuntut dari setiap pemain yang saat ini tidak menjadi starter, karena persaingan seperti ini akan membuat tim lebih baik.”

Iklan

Memburu tiket Liga Champions

Optimisme kini sangat tinggi di Stadion Amex. Brighton berada di peringkat kedua klasemen Liga Primer, unggul sembilan poin dan 11 posisi atas Newcastle United.