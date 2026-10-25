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Legenda Arsenal Martin Keown melontarkan pujian tinggi kepada Gabriel Magalhaes setelah Arsenal meraih kemenangan meyakinkan atas Everton di Liga Primer. Bek asal Brasil itu disebut sebagai “legenda klub” saat tim asuhan Mikel Arteta menyamai perolehan poin Manchester City di puncak klasemen.

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Arsenal raih kemenangan penting atas Everton

Arsenal memanfaatkan kegagalan City meraih kemenangan dengan mencatat kemenangan meyakinkan 2-0 atas Everton di Emirates Stadium. Rekrutan musim panas Ezri Konsa membuka keunggulan setelah pertandingan baru berjalan tujuh menit. Ia menyontek bola ke gawang dan memberi tuan rumah awal yang sempurna.

Bek tengah asal Brasil, Gabriel, kemudian memastikan kemenangan lewat sundulan pada menit ke-68. Hasil itu menjadi kemenangan ketiga beruntun Arsenal di Premier League dan membuat tim asuhan Arteta menyamai City di puncak klasemen dengan 21 poin.

Keown sebut Gabriel legenda klub

Setelah penampilan bertahan yang dominan itu, mantan pemain andalan Arsenal, Keown, memberikan pujian khusus kepada Gabriel. Berbicara dalam Match of the Day BBC, ia menyoroti besarnya kontribusi pemain Brasil tersebut bagi klub.

"Gabriel kini menjalani musim keenamnya di Arsenal dan dia benar-benar seperti mesin," kata Keown. "Jarang sekali Anda melihat seorang penyerang mampu mengunggulinya. Saya melihatnya semakin matang dan menjadi pemimpin di lini belakang. Hari ini dia kembali tampil luar biasa. Dia sangat suka bertahan dan para penggemar sangat menyukainya. Sekarang dia adalah legenda klub ini."

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Konsa dipuji sebagai rekrutan luar biasa

Keown juga menyoroti Konsa, yang bergabung dengan Arsenal dari Aston Villa dalam transfer senilai £55 juta. Pengamat tersebut mencatat betapa mulusnya pemain internasional Inggris itu masuk ke lini pertahanan yang sudah diperkuat William Saliba.

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"Saya sangat mengaguminya dan cara dia beradaptasi sejak datang ke klub. Dia rekrutan yang hebat," jelas Keown. "Mereka sudah memiliki sejumlah bek tengah hebat, tetapi dia langsung menyatu dengan tim. Dia tampil luar biasa. Ini benar-benar rekrutan yang sangat bagus bagi Arsenal."

Memuji duet bek tengah yang baru itu, Keown menambahkan: "Lihat kerja samanya dengan Gabriel. Menurut saya, saat ini tidak ada duet yang lebih baik di Premier League. Dia datang dan sama sekali tidak berada di bawah bayang-bayang siapa pun."

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Arsenal ingin melanjutkan tren positif

Kemenangan atas Everton terasa sangat penting setelah rival mereka dalam perebutan gelar, City, kalah dari Aston Villa sebelumnya pada hari yang sama. Tim asuhan Arteta kini akan sejenak mengalihkan fokus dari Premier League. Arsenal kembali bertanding pada Selasa malam menghadapi Fleetwood Town, yang tengah kesulitan di League Two, pada putaran keempat Piala Liga Inggris.