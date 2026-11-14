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Pemain timnas Jerman Florian Wirtz, yang membela Liverpool FC, mendapat pujian besar yang kemungkinan besar membuatnya sangat senang.

"Dia benar-benar pemain istimewa," kata mantan pemain timnas Jerman Marko Marin kepada RTL/Sky Sport setelah timnas Jerman menang 3-1 dalam laga Nations League di Serbia pada Jumat, saat berbicara tentang Wirtz. "Dia akan tetap sangat penting bagi timnas Jerman dalam beberapa tahun mendatang," lanjut Marin. Ia juga menekankan bahwa pemain berusia 23 tahun itu "terus membaik" di Liverpool.

Mengapa pujian Marin kemungkinan terasa begitu istimewa bagi Wirtz? Dalam wawancara dengan Spiegel pada 2024, Wirtz mengungkapkan bahwa mantan bintang Bundesliga yang pernah membela Borussia Mönchengladbach dan Werder Bremen itu adalah "idola besarnya". "Saya punya jersey Werder dengan namanya di bagian belakang. Saya terpesona oleh kemampuan menggiring bola dan ancaman golnya. Dalam hal itu, saya merasa memiliki kesamaan dengannya," kata Wirtz saat itu.

Marko Marin adalah idola besar Florian Wirtz: "Senang mendengar hal seperti itu"

"Saya sering ditanya soal itu. Senang mendengar hal seperti itu, terutama dari pemain yang bermain di level setinggi itu," kata Marin tentang kekaguman Wirtz terhadap permainannya. Pria berusia 37 tahun itu mencatatkan total 16 penampilan dan satu gol untuk Jerman antara 2008 dan 2010. Ia masuk skuad Jerman di Piala Dunia 2010 dan tampil dua kali sebagai pemain pengganti dalam turnamen di Afrika Selatan tersebut.

Getty Images

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Marin meninggalkan Bundesliga untuk bergabung dengan Chelsea FC pada 2012, tetapi gagal mendapatkan tempat di sana. Setelah itu, ia bermain di Spanyol, Italia, Belgia, Turki, Yunani, Serbia, Arab Saudi, dan Hungaria, sebelum mengakhiri kariernya pada 2022.

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"Menurut saya, dia sekarang sudah jauh lebih baik daripada Marko Marin," lanjut mantan gelandang itu dalam pujiannya untuk Wirtz. "Dia mungkin berusaha mempelajari beberapa hal dari permainan saya. Dia pemain yang mengandalkan insting, piawai menggiring bola, dan luar biasa saat bermain di antara lini. Dia sudah melakukannya dengan sangat baik."

Pada Jumat malam di Beograd, Wirtz mencetak gol yang membuat tim asuhan pelatih Jürgen Klopp unggul sementara 2-0 lewat aksi elegan. Itu adalah gol ke-13 pemain Liverpool tersebut dalam penampilannya yang ke-49 bersama timnas.

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Sementara itu, Marin menjabat direktur teknik di klub papan atas Serbia, Red Star Belgrade, sejak April 2023. Mungkinkah suatu hari ia juga memegang jabatan di bidang olahraga di klub Bundesliga? "Untuk saat ini, tidak. Saya puas di sini," kata Marin. Ia menambahkan, "Bundesliga selalu menarik dan merupakan salah satu liga terbaik di Eropa. Tentu itu menarik, tetapi saat ini saya bahagia di sini dan masih punya banyak hal yang ingin saya lakukan."