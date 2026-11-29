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Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique bercanda bahwa Warren Zaire-Emery seharusnya membelikan hadiah untuk rekan-rekan setimnya setelah sang gelandang mencatatkan penampilan ke-200 bersama klub dalam kemenangan 2-0 atas Lorient pada Sabtu. Kemenangan di Parc des Princes itu menjadi kemenangan kesembilan beruntun PSG di Ligue 1 dan membuat sang pemuncak klasemen unggul enam poin.

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PSG mengatasi perlawanan Lorient

Tim asuhan Enrique mengamankan tiga poin lagi pada pekan ke-12 berkat gol Senny Mayulu dan Ousmane Dembele. Mayulu membuka keunggulan pada menit ke-32 sebelum Dembele mencetak gol kedua melalui tembakan melengkung setelah jeda, menyusul penampilan energik Mika Godts. Lorient sempat mengancam akan bangkit pada akhir laga, tetapi Ibrahima Balde gagal mengeksekusi penalti dan tembakan Dembo Sylla membentur tiang saat tuan rumah mempertahankan keunggulan.

Enrique puji pencapaian luar biasa sang gelandang

Meski mendominasi sebagian besar pertandingan, PSG harus bekerja keras menghadapi pertahanan disiplin tim tamu dan kiper Yvon Mvogo, yang melakukan beberapa penyelamatan gemilang.

Berbicara kepada PSG TV setelah peluit akhir, Enrique memuji kegigihan Lorient sekaligus pencapaian penting gelandang mudanya. Ia mengatakan: “Saya rasa Lorient tidak datang ke sini hanya untuk bertahan. Mereka juga berusaha memainkan permainan mereka dan menyulitkan kami. Pertandingannya jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan. Sangat sulit menghadapi tim yang bertahan sebaik itu, tetapi saya rasa kami pantas menang. Sangat penting bagi kami untuk terus menang.

“Warren? Dia seharusnya membelikan hadiah untuk tim, bukan? Tidak, serius, dia pemain luar biasa, talenta istimewa, dan pribadi yang menyenangkan, jadi kami turut senang untuknya. Bermain dalam begitu banyak pertandingan pada usianya adalah pencapaian luar biasa. Kami benar-benar senang untuknya!”

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Zaire-Emery bangga dengan perjalanannya di Paris

Zaire-Emery banyak terlibat sepanjang laga bersejarahnya itu. Ia menguji Mvogo lewat tembakan jarak jauh di kedua babak dan menciptakan peluang bagi Dembele saat PSG terus menekan.

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Mengenang pencapaiannya yang telah mencatatkan 200 penampilan untuk klub yang didukungnya sejak kecil, pemain jebolan akademi itu mengatakan kepada saluran resmi klub: “Dua ratus pertandingan untuk Paris Saint-Germain, itu luar biasa. Saya sangat senang dan bangga bisa menjalani semuanya sebagai bagian dari tim ini. Paris adalah klub yang paling dekat di hati saya.

“Saya tumbuh di sini, saya melewati jenjang tim muda... Saya mengalami semuanya di sini, jadi ini sungguh menyenangkan. Bermain untuk tim ini, dalam keluarga ini, sungguh luar biasa. Karena itu, saya berusaha memanfaatkan setiap hari sebaik mungkin, memberikan segalanya, dan menikmati hidup sepenuhnya!

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“Lorient selalu menjadi lawan yang sulit, baik saat kami bermain tandang maupun di kandang. Mereka bertahan jauh di belakang dalam susunan yang sangat rapat dan pandai keluar dari tekanan. Kami menjalankan permainan kami dengan baik, bermain bagus, menekan dengan baik, dan dengan kemenangan hari ini, itulah yang terpenting.”

Pemuncak klasemen ingin menjaga momentum

Keunggulan atas Paris FC membuat PSG memegang kendali penuh dalam persaingan gelar . Enrique ingin mempertahankan performa konsisten di kompetisi domestik ini ketika jadwal semakin padat dalam beberapa pekan mendatang. Dengan Zaire-Emery tampil gemilang serta ancaman serangan seperti Dembele dan Mayulu produktif mencetak gol, sang juara berada dalam posisi bagus untuk semakin mengukuhkan diri di puncak klasemen.