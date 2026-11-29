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Bek Arsenal Jurrien Timber menjadi pusat kontroversi keputusan wasit dalam laga penting Liga Primer melawan Manchester City pada Minggu. Pemain asal Belanda itu tampak menjambak rambut Jeremy Doku saat keduanya bersitegang pada babak pertama. Insiden tersebut memicu pemeriksaan VAR, tetapi Timber akhirnya dinyatakan tidak melakukan pelanggaran serius.

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Neville tuntut kartu merah untuk Timber

Kontroversi mencuat di Stadion Emirates ketika Gary Neville memimpin kritik terhadap Timber setelah bek itu terlibat perselisihan dengan Jeremy Doku saat bola tidak berada di dekat mereka. Ketika winger Manchester City tersebut terjatuh, tayangan ulang mengindikasikan Timber mungkin mencengkeram rambut lawannya. Meski asisten wasit video meninjau insiden itu, perangkat pertandingan memutuskan tidak merekomendasikan kartu merah bagi pemain Arsenal tersebut. Keputusan itu membuat Neville tak percaya saat bertugas sebagai komentator.

"Dia jelas memegang sebagian rambutnya, sebagian bajunya, tetapi mengapa Timber melakukan itu?" tanya Neville saat siaran Sky Sports. Mantan kapten Manchester United itu juga terus terang menilai standar hukuman dalam sepakbola saat ini. "Menurut saya, kalau Anda menjambak rambut seseorang, Anda seharusnya dikartu merah. Saya sungguh berpendapat begitu," katanya.

Kebingungan VAR di Emirates

Timber tidak diusir karena tim wasit di pusat VAR Stockley Park tidak memiliki bukti visual yang meyakinkan. Meski sejumlah sudut tayangan memperlihatkan tangan Timber sangat dekat dengan kepala Doku, para ofisial dilaporkan tidak menemukan gambar yang secara pasti membuktikan bahwa ia mencengkeram rambut, bukan hanya kerah kostum lawannya. Ketidakjelasan itu menyelamatkan Timber dari kartu merah, yang membuat bangku cadangan tim tamu dan para pendukung City yang datang merasa frustrasi.

Insiden itu menyoroti ketentuan dalam peraturan permainan. Menurut pedoman yang diperbarui, penggunaan kekuatan berlebihan atau tindakan brutal kini menjadi syarat untuk memberikan kartu merah dalam kasus seperti ini. Tanpa tayangan yang jelas mengenai cengkeraman tersebut, wasit John Brooks tidak disarankan mengubah keputusan awalnya di lapangan. Pertandingan berlanjut dengan kedua tim tetap bermain dengan 11 pemain, meski perdebatan soal konsistensi intervensi VAR langsung kembali mencuat di kalangan pengamat dan pendukung.

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Keane pertanyakan konsistensi keputusan wasit

Mantan gelandang Manchester United Roy Keane juga lantang mengomentari insiden tersebut. Ia menilai standar yang diterapkan kepada Arsenal tampak berbeda dari yang berlaku di laga-laga lain di liga. Keane menyinggung sejumlah kartu merah baru-baru ini untuk pelanggaran serupa dan berpendapat Timber beruntung bisa tetap bermain.

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"Menurut saya, Jurrien Timber seharusnya dikartu merah dalam insiden itu," kata Keane di Sky Sports. Ia kemudian mengulas tayangannya lebih jauh. "Saya mencoba melihatnya dari setiap sudut yang memungkinkan dan saya tetap melihat tangan Timber di rambut Doku. Dia bukan hanya menariknya lalu selesai begitu saja. Dia menarik Doku hingga terjatuh. Doku jatuh karena dia tahu rambutnya telah dijambak. Dia tidak jatuh tanpa alasan."

Haaland dan Havertz saling berbalas gol

Di luar kontroversi soal kartu merah, pertandingan ini menyajikan permainan bertempo tinggi seperti yang diharapkan para penggemar dari dua tim kandidat juara. Erling Haaland membuka keunggulan bagi tim tamu, tetapi Arsenal membalas lewat Kai Havertz sehingga laga tetap berlangsung sengit.

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Baru tiga menit babak kedua berjalan, Enzo Fernández membawa tim tamu kembali unggul lewat gol brilian setelah menerima umpan dari pemain muda Ayoub Bouaddi.