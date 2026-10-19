Michael Olise kembali tampil dalam performa terbaiknya saat FC Bayern Munich menang 6-1 atas RB Leipzig di Bundesliga pada Sabtu. Itu menjadi cara terbaik baginya untuk merespons kesalahannya yang "sangat bodoh" dalam laga Liga Champions di kandang Viking Stavanger. Kala itu, ia terpancing provokasi hingga diusir dari lapangan. Bayern kemudian bermain dengan kekurangan pemain dan gagal mempertahankan kemenangan setelah laga di Norwegia berakhir 3-3.

"Ya, dia membuat kesalahan di Stavanger. Tapi, apakah kalian melihatnya di stadion pada Sabtu? Dia mendapat tekel keras tiga atau empat kali pada babak pertama dan bahkan tidak melambaikan tangan sebagai tanda protes. Menurut saya, dia sudah belajar dari kesalahannya," kata Lothar Matthäus, pemegang rekor penampilan terbanyak bersama tim nasional Jerman, dalam acara yang digelar sponsornya, Interwetten.

Matthäus kemudian tidak hanya membela Olise, tetapi juga para pemain lawan yang merasa hanya bisa menghentikannya lewat pelanggaran dan provokasi. "Diego Maradona pun tidak bisa dihentikan dengan cara-cara yang fair," kata Matthäus, yang semasa menjadi pemain termasuk segelintir orang yang beberapa kali cukup berhasil meredam Maradona di lapangan.

Berapa gaji Michael Olise saat ini di FC Bayern Munich?

Matthäus dan Maradona pernah sama-sama dianggap sebagai pemain terbaik Serie A, sebelum rivalitas mereka di lapangan berubah menjadi persahabatan. Kini, Matthäus bahkan membandingkan Olise, pemain Bayern, dengan salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepakbola.

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Itu pula sebabnya Matthäus menyarankan Bayern untuk memperpanjang kontrak Olise, kalau bisa "segera", dengan kesepakatan yang jauh lebih baik. Dengan gaji yang kabarnya sekitar 13,5 juta euro per tahun, Olise saat ini masih tergolong pemain bergaji menengah di Bayern.

Hal itu tentu berkaitan dengan mahalnya biaya skuad Bayern, tetapi juga karena Olise masih masuk kategori talenta menjanjikan ketika didatangkan dari Crystal Palace pada 2024 dengan biaya transfer 53 juta euro. Kini, ia telah berkembang menjadi pemain kelas dunia yang menurut Matthäus bahkan berpeluang meraih Ballon d'Or tahun ini.

Begini cara Bayern membiayai perpanjangan kontrak Michael Olise

Menurut Matthäus, nilai pasar Olise meningkat menjadi "tiga setengah atau empat kali lipat" dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia berkata, "Jika gajinya disesuaikan dengan nilai pasarnya, dia sekarang seharusnya mendapat 45, 46, atau 47 juta euro!" Sambil tersenyum, ia lalu mengakui, "Uli Hoeneß pasti akan bilang saya tidak paham angka. Dan tidak, Bayern tidak harus membayar 45 juta euro. Namun, saya akan segera memperpanjang kontraknya dua atau tiga tahun dan menaikkan gajinya beberapa juta euro."

Matthäus kemudian menjelaskan bagaimana Bayern, yang jajaran pengurusnya termasuk direktur olahraga Max Eberl sebenarnya ditugasi memangkas biaya skuad, bisa membiayai kenaikan gaji pemain istimewa itu. "Manuel Neuer kemungkinan akan pergi tahun depan. Bayern lalu menghemat 20 juta euro dari gajinya. Setengahnya bisa diberikan kepada Olise dan mereka masih menghemat sepuluh juta euro," kata Matthäus.

Bagaimana perkembangan pembicaraan kontrak Olise dan Bayern?

Perpanjangan kontrak Olise dalam waktu dekat juga memiliki keuntungan lain. "Bahkan jika dia tidak menuntaskan kontrak itu, Bayern setidaknya akan mendapat biaya transfer yang tinggi. Sebab, semakin panjang sisa kontraknya, semakin besar biaya transfer yang bisa saya dapatkan. Jadi, perpanjang kontraknya, tambahkan sepuluh juta euro. Itu bukan kesepakatan buruk bagi Bayern dan Olise pun senang," kata Matthäus, yang tentu tahu bahwa petinggi Bayern juga sudah memikirkan hal tersebut.

Bayern sebenarnya sudah ingin memperpanjang kontrak Olise sebelum Piala Dunia. Belakangan, mereka dikabarkan kembali mengintensifkan upaya tersebut dan siap membayar gaji sekitar 25 juta euro per tahun ditambah bonus. Namun, sejauh ini pemain asal Prancis itu belum melihat alasan untuk memulai pembicaraan kontrak. Kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2029, sementara Real Madrid dan Paris Saint-Germain tertarik kepadanya.