Fermin Lopez, gelandang Barcelona, memuji penampilan yang ditunjukkan timnya saat menang atas Sevilla di Stadion "Sanchez Pizjuan", seraya menegaskan kebahagiaan para pemain karena mencapai jeda internasional di puncak klasemen liga dengan rekor sempurna.

Fermin mengatakan seusai laga bahwa Barcelona bekerja sesuai instruksi pelatih dengan menerapkan pressing tinggi begitu kehilangan bola, ia menambahkan: "Kami semua bekerja sebagai satu tim, dan kami puas dengan kerja yang kami tampilkan."

Gelandang asal Spanyol itu berbicara dengan penuh kekaguman tentang gemilangnya Raphinha, yang mencetak hat-trick untuk laga kedua secara beruntun, sehingga menambah koleksinya menjadi 12 gol dalam 7 pertandingan dan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak La Liga.

Fermin berkata tentang rekan Brasilnya: "Raphinha sedikit mengejutkan kami karena ia belum pernah bermain di posisi penyerang nomor 9. Dia pemain yang luar biasa dan mampu beradaptasi dengan posisi menyerang mana pun, kami mengoper bola kepadanya dan ia menempatkannya ke dalam gawang."

Fermin juga merayakan kembalinya ke skuad timnas Spanyol, setelah absen dari Piala Dunia akibat cedera, seraya menegaskan bahwa tidak tampil di turnamen tersebut terasa berat baginya, tetapi ia merasa bahagia setelah memulai musim dengan baik dan kembali lagi ke timnas.