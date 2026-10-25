Pelatih Portugal, Jose Mourinho, yang menjadi juru taktik Real Madrid, menegaskan bahwa timnya menargetkan gelar juara Liga Spanyol, bukan sekadar puas mengalahkan Barcelona, usai kemenangan dengan skor 2-1 di laga El Clasico di Stadion Spotify Camp Nou, yang membuat selisih poin dengan rival asal Catalan itu menyusut menjadi 3 angka.

Mourinho memuji penampilan para pemainnya, menilai bahwa laga tersebut merupakan yang paling sempurna selama periode keduanya bersama tim Los Blancos, mengingat kekuatan lawan dan kualitas para pemainnya, seraya menegaskan bahwa Real Madrid berhasil menghadapi tekanan Barcelona dan menjaga ketenangan setelah gol penyama kedudukan, sebelum Kylian Mbappe memastikan kemenangan pada menit ke-87.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan: "Real Madrid tidak bermain untuk menang di Camp Nou, tetapi bermain untuk memenangkan gelar juara," sembari menekankan perlunya terus bekerja dan fokus, meski kemenangan ini penting, serta mengingatkan bahwa kemenangan atas Barcelona tidak akan memiliki nilai yang sama jika tim tersandung pada laga berikutnya.

Mourinho mengkritik teknologi video

Meski memuji wasit utama, Mourinho mengkritik kinerja teknologi asisten wasit video karena tidak melakukan intervensi pada insiden pelanggaran Joao Cancelo terhadap Yan Diomande, yang menurutnya merupakan momen yang seharusnya berbuah kartu merah.

Ia mengatakan: "Wasit menyajikan pertandingan yang luar biasa, tetapi (VAR) tertidur pada menit ke-60, dan seharusnya diberikan kartu merah karena pelanggarannya terhadap Diomande."

Bangku cadangan memberi Real Madrid solusi tambahan

Mourinho membela keputusannya menempatkan Eduardo Camavinga di bangku cadangan pada awal laga, menjelaskan bahwa pemain tersebut tetap menjadi elemen penting, tetapi pilihan susunan pemain terkait dengan kebutuhan setiap pertandingan.

Ia menunjukkan bahwa masuknya pemain Prancis itu di babak kedua memberi tim kemampuan lebih besar untuk memanfaatkan ruang dan serangan balik, yakni rencana yang turut berkontribusi dalam menciptakan gol kemenangan.

Ia juga memuji kiper Andriy Lunin, yang tampil menggantikan Thibaut Courtois, seraya menegaskan bahwa ia menghadapi kesempatan itu dengan ketenangan dan kepercayaan diri, di samping pujiannya atas tekad Federico Valverde untuk terus bermain meski mengalami cedera.

Mourinho menutup pernyataannya dengan menegaskan kekuatan grup dan kekompakan ruang ganti, seraya menunjukkan bahwa tim membutuhkan kesiapan seluruh pemainnya di tengah rangkaian pertandingan mendatang di kandang lawan.