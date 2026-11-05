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Pemain muda Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, menjalani malam yang tak terlupakan di Liga Champions, tetapi kontribusinya yang menentukan kemenangan nyaris tak terjadi. Gelandang kreatif remaja itu tak ditemukan saat dipanggil untuk menggantikan Serhou Guirassy yang cedera pada babak pertama.

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Ke toilet nyaris merusak malam istimewa

Pelatih Dortmund Niko Kovac menghadapi dilema taktis pada menit ke-34 melawan Real Betis ketika penyerang andalannya, Guirassy, terpaksa ditarik keluar karena keluhan pada paha. Kovac hendak memasukkan Karetsas, tetapi pemain berusia 18 tahun itu tidak ada di bangku cadangan. Pemain berbakat asal Yunani tersebut ternyata bergegas ke toilet di ruang ganti tepat ketika hendak dipanggil masuk, sehingga sang pelatih harus buru-buru mencari pengganti.

Kovac akhirnya melihat pemain muda itu kembali tepat saat ia hendak memasukkan Carney Chukwuemeka sebagai gantinya. "Saya ingin memasukkannya, tetapi dia tidak ada," ungkap Kovac dalam wawancara dengan DAZN. "Dia sedang di toilet. Ketika saya hendak memasukkan Carney sebagai gantinya, dia muncul dari balik sudut dan tiba tepat waktu. Jadi, kalau dia masih berada di toilet, dia tidak akan bisa masuk."

Bangkit setelah awal yang sulit di Jerman

Gol kemenangan tercipta pada menit ke-72 dan menjadi momen kelegaan luar biasa bagi pemain yang terus ditimpa nasib buruk sejak didatangkan dari Genk seharga €30 juta. Karetsas menerima operan dari Fabio Silva, menggeser bola ke kaki kirinya, lalu melepaskan tembakan akurat ke sudut bawah gawang. Selebrasinya yang penuh emosi di depan Tembok Kuning menunjukkan betapa berarti gol itu setelah masalah kesehatan dan cedera yang baru-baru ini dialaminya.

Pada awal musim ini, pemain tim nasional Yunani tersebut sempat pingsan dalam pertandingan melawan Villarreal dan harus menjalani serangkaian pemeriksaan di rumah sakit. Meski dinyatakan tidak mengalami masalah medis serius, ia kemudian menderita cedera ligamen saat menghadapi Union Berlin.

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Pujian dari pelatih Dortmund

Kovac memuji penampilan pemain berusia 18 tahun itu, terlepas dari kejadian sebelum pergantian pemain. Sang pelatih tampak terpukau oleh keberanian Karetsas mengolah bola dan kerja samanya yang langsung terjalin dengan Fabio Silva. Ia juga memuji pemain muda itu karena mampu bangkit setelah melewati masa sulit akibat harus menepi. Kovac menyoroti kerja sama Karetsas dengan Silva dan mengisyaratkan bahwa sang pengatur serangan bisa mendapat kesempatan tampil sebagai starter dalam beberapa laga sementara Guirassy memulihkan diri dari cedera ototnya.

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"Anda bisa melihat bahwa Kostas adalah pesepakbola yang sangat bagus. Dia mengubah arah dan berputar seperti kelinci. Dia sulit dijaga dan punya banyak gerak tipu yang bagus. Dia memberi dorongan besar, dan menurut saya, dia dan Fabio bekerja sama dengan sangat baik. Saya menyukainya. Dia mungkin akan menjadi starter dalam beberapa pertandingan berikutnya selama Serhou belum bisa bermain," jelas Kovac.

"Saya senang dia bisa menemukan ritmenya dengan baik dalam pertandingan hari ini setelah melalui masa sulit. Soal bertahan, dia sangat tahu bahwa masih ada hal yang perlu dia tingkatkan. Namun, dia punya kemauan, dia siap, dan saya bisa melihatnya. Menurut saya, pergerakannya hari ini sangat bagus, dia menekan lawan dengan baik dan selalu siap menerima bola dari rekan-rekannya. Tentu masih ada yang bisa ditingkatkan, tetapi di usia 18 tahun, dia sudah bermain cukup baik. Jika dia tampil seperti itu di lini depan, saya bisa memaklumi kekurangannya dalam bertahan."

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Penuturan sang tokoh utama

Bagi Karetsas, malam itu dipenuhi kegembiraan dan kelegaan. Saat membahas bagaimana ia masuk ke lapangan di tengah situasi yang kacau, ia mengakui bahwa minimnya persiapan mungkin justru membantunya menyesuaikan diri dengan ritme pertandingan. "Sejujurnya, saya baru keluar dari toilet ketika harus masuk. Jadi, saya tidak mendapat banyak instruksi," ungkap gelandang tersebut.

Meski menjadi penentu kemenangan, pemain muda yang rendah hati itu menilai Silva mungkin lebih layak menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan. Karetsas mengakui bahwa ia masih perlu berkembang secara fisik, tetapi menegaskan bahwa ia merasa sehat dan siap berkontribusi. Dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan Liga Champions, Dortmund berada dalam posisi yang baik di klasemen. Kemunculan pemain muda asal Yunani itu pun menjadi dorongan besar bagi tim untuk menghadapi tantangan berikutnya.