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Pemain muda Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, menjalani malam tak terlupakan di Liga Champions. Namun, kontribusinya sebagai penentu kemenangan nyaris tak terjadi. Gelandang serang remaja itu tidak ditemukan saat dipanggil untuk menggantikan Serhou Guirassy yang cedera pada babak pertama.

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Ke toilet nyaris merusak malamnya

Pelatih Dortmund, Niko Kovac, menghadapi dilema taktik pada menit ke-34 saat menghadapi Real Betis ketika penyerang andalannya, Guirassy, harus keluar karena masalah pada paha. Kovac hendak memasukkan Karetsas, tetapi pemain berusia 18 tahun itu tidak ada di bangku cadangan. Pemain berbakat asal Yunani tersebut bergegas ke toilet di ruang ganti tepat ketika dipanggil, sehingga pelatihnya harus segera mencari pengganti lain.

Kovac akhirnya melihat pemain muda itu kembali tepat ketika ia hendak memasukkan Carney Chukwuemeka sebagai gantinya. "Saya ingin memasukkannya, tetapi dia tidak ada," ungkap Kovac dalam wawancara dengan DAZN. "Dia sedang di toilet. Ketika saya hendak memasukkan Carney sebagai gantinya, dia muncul dari balik sudut dan tiba tepat waktu. Jadi, kalau dia masih di toilet, dia tidak akan bisa masuk."

Sorotan Liga Champions terhadap talenta muda Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, menunjukkan bagaimana klub-klub penghasil talenta terbaik Eropa terus menemukan pemain kreatif muda yang berani. Jika Anda suka mendukung pemain yang mulai bersinar di kompetisi antarklub Eropa, gunakan kode promo Stake terverifikasi kami untuk mendapatkan akses ke hadiah VIP yang disesuaikan.

Bangkit setelah awal yang sulit di Jerman

Gol kemenangan itu tercipta pada menit ke-72 dan menjadi momen penuh kelegaan bagi pemain yang terus dirundung nasib buruk sejak bergabung dari Genk seharga €30 juta. Karetsas menerima umpan Fabio Silva, menggeser bola ke kaki kirinya, lalu melepaskan tembakan akurat ke sudut bawah gawang. Selebrasinya yang emosional di depan Tembok Kuning memperlihatkan betapa berartinya gol itu setelah masalah kesehatan dan cedera yang baru-baru ini dialaminya.

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Pada awal musim ini, pemain tim nasional Yunani itu sempat mengalami kolaps yang mengkhawatirkan dalam pertandingan melawan Villarreal dan harus menjalani serangkaian pemeriksaan di rumah sakit. Meski dinyatakan tidak memiliki masalah medis serius, ia kemudian mengalami cedera ligamen saat menghadapi Union Berlin.

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Pujian dari pelatih Dortmund

Kovac memuji penampilan sang remaja meski sempat terjadi kekacauan sebelum pergantian pemain. Pelatih itu tampak terpukau oleh olah bola pemain berusia 18 tahun tersebut yang tanpa rasa takut serta kerja samanya yang langsung terjalin dengan Fabio Silva. Ia memuji Karetsas karena mampu bangkit setelah melewati masa sulit di luar lapangan. Kovac menyoroti kerja sama Karetsas dengan Silva dan mengisyaratkan bahwa gelandang serang itu bisa mendapat kesempatan bermain sebagai starter dalam beberapa pertandingan selama Guirassy pulih dari cedera ototnya.

"Anda bisa melihat bahwa Kostas adalah pesepakbola yang sangat bagus. Dia mengubah arah dan berputar secepat kelinci. Dia sulit dijaga; dia punya banyak gerakan mengecoh lawan yang bagus. Dia membawa banyak energi, dan menurut saya dia dan Fabio bekerja sama dengan sangat baik. Saya menyukainya. Dia mungkin akan menjadi starter dalam beberapa pertandingan berikutnya selama Serhou belum bisa bermain," jelas Kovac.

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"Saya senang dia bisa bermain dengan baik dalam pertandingan hari ini setelah melalui masa yang sulit. Soal bertahan, dia tahu betul masih ada yang perlu ditingkatkan. Namun, dia punya kemauan, dia siap, dan saya bisa melihat itu. Menurut saya, pergerakannya sangat bagus hari ini, dia menekan lawan dengan baik dan selalu siap menerima bola dari rekan-rekannya. Tentu masih ada lagi yang bisa dia tunjukkan, tetapi pada usia 18 tahun, dia sudah tampil cukup baik. Jika dia bermain seperti itu saat menyerang, saya bisa memaklumi kekurangannya dalam bertahan."

Tanggapan sang penentu kemenangan

Bagi Karetsas, malam itu dipenuhi kegembiraan dan kelegaan hingga terasa berlalu begitu cepat. Saat membahas situasi kacau menjelang dirinya masuk lapangan, ia mengakui bahwa minimnya persiapan mungkin justru membantunya menemukan ritme permainan. "Sejujurnya, saya baru keluar dari toilet saat harus masuk. Jadi, saya tidak mendapat banyak instruksi," ungkap sang gelandang.

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Meski menjadi penentu kemenangan, remaja yang rendah hati itu menyebut Silva mungkin lebih pantas menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan. Karetsas mengakui bahwa kondisi fisiknya masih bisa berkembang, tetapi menegaskan bahwa ia merasa sehat dan siap berkontribusi. Dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan Liga Champions, Dortmund berada di posisi yang baik dalam klasemen. Kemunculan talenta muda Yunani itu pun menjadi dorongan besar bagi mereka untuk menghadapi tantangan berikutnya.