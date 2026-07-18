Dia sama sekali tidak bermain satu menit pun di Piala Dunia!.. Pernyataan mendesak dari Inggris mengenai bintang Tim Tiga Singa

Kobe Maino, gelandang Manchester United, dicoret dari skuad Inggris untuk pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 melawan Prancis karena cedera, sehingga ia mengakhiri partisipasinya di turnamen tersebut tanpa sempat bermain satu menit pun di lapangan.

Timnas Inggris mengeluarkan pernyataan singkat yang menjelaskan alasan dicoretnya Maino, yang berusia 21 tahun, dari skuad, yang berbunyi: “Kobe Maino dicoret dari skuad untuk pertandingan hari ini melawan Prancis karena cedera.”

Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, melakukan 7 perubahan pada susunan pemainnya dalam upayanya merebut medali perunggu melawan Prancis, setelah kekalahan dramatis yang dialami tim "Tiga Singa" dari Argentina pada Rabu lalu.

Piala Dunia Tanpa Satu Menit Pun

Gelandang Manchester United ini akan kembali ke Old Trafford setelah tidak bermain sama sekali di Piala Dunia, meskipun namanya masuk dalam skuad Inggris yang terdiri dari 26 pemain, mengungguli pemain-pemain ternama seperti Adam Wharton dari Crystal Palace dan Alex Scott dari Bournemouth.

Namun, ia tetap duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan saat melawan Kroasia, Ghana, Panama, Republik Demokratik Kongo, Meksiko, Norwegia, dan Argentina, dan kini ia harus menunggu 4 tahun sebelum mendapat kesempatan lain untuk memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia.

Warnock Mengkritik Tuchel dengan Keras

Neil Warnock, manajer legendaris Liga Premier Inggris, mengkritik Tuchel dengan keras karena mengabaikan bintang Manchester United tersebut saat Inggris berusaha keras mempertahankan keunggulannya atas Argentina.

Dalam pernyataannya kepada talkSPORT, ia mengatakan: “Mayno adalah tipe pemain yang Anda butuhkan di 25 menit terakhir karena ia memiliki kebugaran fisik yang baik, mampu menguasai bola, dan bisa berlari sambil membawa bola.”

Ia menambahkan: “Hal seperti ini tidak dikatakan kepada media, melainkan kepada sang pemain sendiri. Katakan padanya: ‘Kamu tidak berlatih dengan baik, Nak, bisakah kamu meningkatkan performamu?’”

Manchester United berharap dia baik-baik saja

Manchester United, yang kalah 1-0 dari Wrexham dalam pertandingan persahabatan pembuka musim mereka hari ini, berharap Mayno tidak mengalami cedera serius.

Maino telah tampil dalam 30 pertandingan bersama Setan Merah musim lalu, mencetak satu gol dan tiga assist, serta berhasil mendapatkan kepercayaan dari manajer Manchester United, Michael Carrick, setelah terus-menerus diabaikan oleh pendahulunya, Ruben Amorim.

“Setan Merah” sangat berharap pemain yang disukai para penggemar ini dapat membuktikan kesiapan fisiknya sebelum dimulainya musim Liga Primer Inggris dengan pertandingan melawan Hull City pada 22 Agustus mendatang.