Dante memang tidak mau mengungkap siapa saja yang menurutnya merupakan talenta terbesar FC Bayern saat ini. Namun, saat ditanya secara spesifik, ia tetap memuji dua pemain dalam sesi media kecil pada Kamis, yang juga dihadiri SPOX : bek tengah Filip Pavic (16) dan winger kiri Maycon Cardozo (17).

Bek tengah Pavic menjalani debut untuk tim profesional FC Bayern pada Januari, tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-16, dan dengan itu menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah klub setelah Paul Wanner. Pada musim panas, pemain Jerman-Kroasia kelahiran Freising itu tampil bersama Kroasia di Piala Eropa U17. Ke depannya, ia akan mendapat menit bermain di tim cadangan asuhan Dante dan berusaha merekomendasikan dirinya untuk naik ke tim profesional.

"Dia punya segalanya untuk menjadi bek yang sangat bagus," kata Dante, yang dulu juga sukses sebagai bek tengah di FC Bayern. Menurutnya, Pavic adalah "anak yang selalu mau mendengarkan dan terus belajar", tetapi pada saat yang sama juga masih "sedikit pemalu". Dante pun menyarankan: "Dia harus sedikit lebih banyak berkomunikasi." Dari sisi fisik, Pavic juga dinilai masih punya potensi perkembangan yang - tidak mengejutkan - masih besar.

Maycon Cardozo? "Contoh yang bagus untuk tim kami"

Seperti Pavic, winger kiri Maycon Cardozo juga menjalani debut untuk tim utama Munich pada musim lalu. Pada musim yang akan datang, ia juga diproyeksikan untuk tim cadangan. "Sangat menyenangkan bekerja dengannya," ujar Dante. "Dia selalu fokus, selalu konsentrasi. Dia selalu tancap gas. Pernah sekali saya harus menahannya: 'Hei Maycon, tidak setiap saat sprint, sprint, sprint.' Dua hari sebelum pertandingan kami harus sedikit memperhatikan bebannya. Dia selalu memberikan segalanya. Karena itu dia menjadi contoh yang bagus untuk tim kami."

Cardozo lahir di Brasil, tetapi pindah ke Thailand bersama keluarganya saat berusia sepuluh tahun. Sejak 2024, Cardozo berlatih bersama tim yang disebut World Squad milik FC Bayern, lalu pada awal 2025 ia pindah secara permanen ke Munich. Karena itu, menurut Dante, ia sudah "sangat fasih berbahasa Jerman". Dante sendiri, omong-omong, ternyata juga tidak melupakan bahasa tersebut selama sebelas tahun jauh dari Jerman. Bersama tim barunya, Dante akan memulai musim Regionalliga pada Jumat dengan laga kandang melawan SC Eltersdorf.