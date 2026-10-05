"Saya sebenarnya bisa membayangkan dia di beberapa klub," kata Bierhoff, yang memegang berbagai jabatan pengurus di tim DFB dari 2004 hingga 2022, dalam program Bild "Die Lage der Liga" soal masa depan Wirtz.

"Saya juga melihat dia mampu sukses di negara lain. Saya bisa melihat dia cocok, misalnya, bersama Hansi Flick di Barcelona. Di sana ada tempat untuknya, di sana dia punya rekan setim yang luar biasa secara teknik," ujar Bierhoff, yang mengaitkan Wirtz dengan kemungkinan berkarier di Barca pada masa depan.

Playmaker tim nasional Jerman itu adalah "pemain kelas dunia sejati yang sekarang harus membuktikannya lagi. Juga di lapangan lewat penampilannya", demikian penilaian Bierhoff terhadap situasi Wirtz sejak transfernya senilai 125 juta euro dari Bayer Leverkusen ke Liverpool pada tahun lalu.

Bagaimana kiprah Florian Wirtz di FC Liverpool?

Pada musim pertamanya di Anfield Road, gelandang itu belum mampu memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi terhadap dirinya, dan di publik Inggris Wirtz berulang kali menghadapi kritik keras. Meski demikian, sejak tiba di Liverpool ia lebih sering menjadi pilihan utama, di bawah pelatih baru Andoni Iraola bahkan lebih jelas lagi dibanding pada era pendahulunya, Arne Slot. Dalam semua pertandingan Premier League dan Liga Champions pada musim ini sejauh ini, Wirtz selalu masuk starting XI The Reds dan menyumbang satu assist.

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Meski ada hubungan dengan Flick, yang pernah melatih Wirtz di tim nasional, pernyataan Bierhoff soal Barca tentu saja murni spekulasi. Klub Catalan itu memang disebut-sebut sempat mendekati Wirtz beberapa tahun lalu, tetapi tepat sebelum kepindahannya pada 2025 mereka tidak berada dalam persaingan terdepan. Sebaliknya, saat itu Real Madrid, Manchester City, dan terutama Bayern Munchen menunjukkan minat kepada sang teknisi elite, yang pada akhirnya justru memilih Liverpool.

Apakah saat ini ada tanda-tanda konkret Wirtz akan pindah?

Kontrak Wirtz di klub top Inggris itu masih berlaku hingga 2030, dan terlepas dari situasi yang kadang sulit, saat ini sama sekali tidak ada petunjuk konkret soal kepergian lebih awal. Soal kemungkinan pendekatan ulang dari Bayern, mantan bos FCB Karl-Heinz Rummenigge tidak percaya hal seperti itu akan kembali menjadi topik dalam waktu dekat dan baru-baru ini mengatakan tentang Wirtz dalam wawancara dengan Abendzeitung München: "Apakah pada suatu saat nanti sesuatu yang lain tetap mungkin? Saya tidak tahu."

Sementara itu, dengan seragam tim nasional Jerman Wirtz belakangan tampil gemilang lewat dua penampilan kuat melawan Serbia (2:0) dan di Yunani (0:0), sembari menggantikan kapten utama yang absen, Joshua Kimmich. Saat menghadapi Yunani, pemain berusia 23 tahun itu memimpin tim DFB ke lapangan sebagai pengganti Kimmich, sementara tiga hari sebelumnya melawan Serbia, Wirtz mengambil ban kapten pada babak kedua dari Serge Gnabry.