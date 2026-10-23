“Dia punya karisma!” Mikel Arteta ungkap tuntutan khusus yang diberikan kepada Declan Rice di Arsenal

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memuji Declan Rice karena meningkatkan kualitas kepemimpinannya musim ini. Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa ia secara khusus menuntut gelandang andalannya untuk mengendalikan emosi dan menunjukkan kehadirannya dalam momen-momen bertekanan tinggi.

Iklan

Arteta tetapkan standar kepemimpinan tinggi bagi gelandang tengah

Menjelang laga kandang Arsenal melawan Everton di Emirates Stadium, manajer Mikel Arteta menyoroti pengaruh gelandang Declan Rice yang kian besar. Selain kontribusi fisik dan tekniknya di lapangan, Arteta sangat menekankan pentingnya Rice mengembangkan kemampuan mengendalikan emosi sepenuhnya.

Arsenal menghadapi pertandingan akhir pekan ini dengan tekad memperpanjang catatan tak terkalahkan dalam lima laga di semua kompetisi, setelah bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Liga Champions lewat penampilan penuh daya juang.

Arteta meyakini kepemimpinan di level tertinggi sangat penting saat Arsenal menghadapi tantangan berat di Liga Primer dan Eropa.

Arteta tuntut karisma dan wibawa dari Rice

Berbicara kepada media, Arteta menjelaskan secara spesifik kualitas yang ia tuntut dari pemain timnas Inggris itu. “Saya benar-benar melihat peningkatan dalam kemampuan Declan menguasai dan mengendalikan emosinya,” kata Arteta.

Iklan Iklan

“Itu sesuatu yang saya tuntut darinya karena saya mengenal pribadinya, saya tahu karismanya.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ARS Premier League 10.00 EVE

“Saya pikir sangat penting untuk menetapkan standar, terutama ketika keadaan belum sesuai dengan yang kami inginkan dan kami masih berusaha mencapainya serta membangun keyakinan dan kepercayaan dalam tim,” tambah sang manajer.

Kontribusi gol lini tengah dan agresivitas taktik

Arteta juga menekankan tanggung jawab bersama para gelandangnya untuk memberikan pengaruh di sepertiga akhir lapangan. Bersama Martin Odegaard dan Bruno Guimaraes, Rice didorong untuk maju hingga ke kotak penalti.

Iklan

“Itulah yang kami butuhkan sesuai dengan posisi yang mereka mainkan pada hari pertandingan: mereka punya keleluasaan itu dan, terutama, agresivitas untuk menerobos serta menyulitkan lawan,” ujar Arteta.

Fleksibilitas taktik ini memungkinkan Arsenal membongkar pertahanan rapat seperti yang diperkirakan akan diterapkan Everton asuhan David Moyes.

Iklan

Arsenal incar momentum jelang jadwal padat

Dengan Rice menjadi penopang mentalitas tim di lapangan, Arsenal membidik tambahan tiga poin penting di London Utara.

Arsenal menghadapi jadwal berat berupa tiga pertandingan dalam enam hari, yang akan menguji ketahanan mental dan fisik skuad Arteta.

Iklan

Arsenal akan memulai pertandingan melawan Everton pada Sabtu pukul 14.00 GMT dalam upaya mereka mengejar gelar di kompetisi domestik.