Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMGetty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Dia punya karisma!” Mikel Arteta ungkap tuntutan khusus yang diberikan kepada Declan Rice di Arsenal

Ikuti GOAL di Google

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memuji Declan Rice karena meningkatkan kualitas kepemimpinannya musim ini. Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa ia secara khusus menuntut gelandang andalannya untuk mengendalikan emosi dan menunjukkan kehadirannya dalam momen-momen bertekanan tinggi.

Iklan

Arteta tetapkan standar kepemimpinan tinggi bagi gelandang tengah

Menjelang laga kandang Arsenal melawan Everton di Emirates Stadium, manajer Mikel Arteta menyoroti pengaruh gelandang Declan Rice yang kian besar. Selain kontribusi fisik dan tekniknya di lapangan, Arteta sangat menekankan pentingnya Rice mengembangkan kemampuan mengendalikan emosi sepenuhnya.

Arsenal menghadapi pertandingan akhir pekan ini dengan tekad memperpanjang catatan tak terkalahkan dalam lima laga di semua kompetisi, setelah bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Liga Champions lewat penampilan penuh daya juang.

Arteta meyakini kepemimpinan di level tertinggi sangat penting saat Arsenal menghadapi tantangan berat di Liga Primer dan Eropa.

Arteta tuntut karisma dan wibawa dari Rice

Berbicara kepada media, Arteta menjelaskan secara spesifik kualitas yang ia tuntut dari pemain timnas Inggris itu. “Saya benar-benar melihat peningkatan dalam kemampuan Declan menguasai dan mengendalikan emosinya,” kata Arteta.

Iklan
Iklan

“Itu sesuatu yang saya tuntut darinya karena saya mengenal pribadinya, saya tahu karismanya.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
ARS

ARS

Premier League

24 Okt 2026

EVE

EVE

“Saya pikir sangat penting untuk menetapkan standar, terutama ketika keadaan belum sesuai dengan yang kami inginkan dan kami masih berusaha mencapainya serta membangun keyakinan dan kepercayaan dalam tim,” tambah sang manajer.

Kontribusi gol lini tengah dan agresivitas taktik

Arteta juga menekankan tanggung jawab bersama para gelandangnya untuk memberikan pengaruh di sepertiga akhir lapangan. Bersama Martin Odegaard dan Bruno Guimaraes, Rice didorong untuk maju hingga ke kotak penalti.

Iklan

“Itulah yang kami butuhkan sesuai dengan posisi yang mereka mainkan pada hari pertandingan: mereka punya keleluasaan itu dan, terutama, agresivitas untuk menerobos serta menyulitkan lawan,” ujar Arteta.

Fleksibilitas taktik ini memungkinkan Arsenal membongkar pertahanan rapat seperti yang diperkirakan akan diterapkan Everton asuhan David Moyes.

Iklan

Arsenal incar momentum jelang jadwal padat

Dengan Rice menjadi penopang mentalitas tim di lapangan, Arsenal membidik tambahan tiga poin penting di London Utara.

Arsenal menghadapi jadwal berat berupa tiga pertandingan dalam enam hari, yang akan menguji ketahanan mental dan fisik skuad Arteta.

Iklan

Arsenal akan memulai pertandingan melawan Everton pada Sabtu pukul 14.00 GMT dalam upaya mereka mengejar gelar di kompetisi domestik.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.