Baru sepuluh hari lalu, pria Portugal itu menyampaikan peringatan tegas dalam podcast "Bet It Drives" terkait aktivitas waktu luang para pemainnya yang meragukan. Mourinho menegaskan: "Sayangnya, seorang pesepakbola tidak bisa bersepeda. Bahkan jika dia melakukannya diam-diam di belakang punggung klub. Kontraknya tidak penting bagi saya, saya memperhatikan seberapa serius pemain menjalani pekerjaannya. Jika Anda jatuh, Anda bisa absen tiga pertandingan atau, lebih buruk lagi, patah kaki. Atau mungkin Anda hanya mengalami memar, tetapi memar itu menghalangi Anda untuk berada dalam performa terbaik."

Fakta bahwa justru superstar Prancis itulah yang mengabaikan seruan tersebut lewat video yang diunggahnya pada Minggu sore menambah panas situasi. Bagaimanapun, Mourinho dikenal sebagai penganut disiplin ketat dan sepanjang kariernya tidak pernah ragu berhadapan dengan nama-nama besar. Bahkan pada masa jabatan pertamanya di Bernabeu, dia berselisih dengan figur-figur senior dan antara lain menurunkan status ikon klub Iker Casillas.

Berapa banyak gol yang sudah dicetak Kylian Mbappe untuk Real Madrid sejauh ini pada musim 2026/27?

Lanskap media Spanyol juga bereaksi dengan ketidakpahaman atas tindakan sang penyerang. Jurnalis Antonio Romero di Cadena SER, misalnya, menilai kasus ini dengan cukup kritis: "Mbappe menikmati menjadi striker bintang Real Madrid, tetapi juga percaya dia bisa melakukan apa pun yang dia mau. Seseorang harus mengatakan kepadanya: Ini bukan Mbappe FC, ini Real Madrid."

Sementara itu, bagaimana kelanjutan Mbappe dari sisi olahraga masih belum jelas. Penyerang yang memulai musim baru 2026/27 dengan kuat lewat delapan gol dalam delapan laga kompetitif pertamanya itu "hanya" mengalami peregangan berlebih pada kapsul posterior sendi lutut kirinya saat Prancis menang 1-0 atas Turki di laga Nations League dan tampaknya akan terhindar dari masa absen paksa yang terlalu lama. Namun, berapa lama Mbappe akan menepi, tidak dikomunikasikan oleh Real.