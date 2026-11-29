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Manajer Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi memuji kualitas James Maddison setelah sang gelandang menginspirasi kemenangan meyakinkan atas Sunderland di Stadium of Light. Meski frustrasi dengan penampilan timnya pada babak pertama, pelatih asal Italia itu akhirnya melihat Tottenham menemukan jalan untuk menang dan melanjutkan laju impresif mereka di klasemen Liga Primer.

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Mengulas perubahan taktik di Stadium of Light

Meski skor menunjukkan kemenangan yang nyaman bagi tim tamu, De Zerbi jauh dari puas dengan cara timnya mengawali laga melawan Sunderland yang bermain dengan sepuluh orang. Tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-12 setelah Thomas Meunier mendapat kartu merah langsung akibat tekel keras terhadap Omar Marmoush. Kendati unggul jumlah pemain, De Zerbi merasa timnya tidak memiliki urgensi dan disiplin dalam menjaga struktur permainan yang diperlukan untuk segera memanfaatkan celah di lini pertahanan Sunderland.

Mengenang penampilan timnya, mantan pelatih Brighton itu terus terang menyampaikan ketidakpuasannya terhadap permainan pada awal laga. De Zerbi mengatakan: „Saya tidak menyukai babak pertama. Kami tidak mengalirkan bola dengan kecepatan yang tepat. Kami menciptakan kebingungan di lapangan karena para pemain sayap terlalu masuk ke tengah. Kami tidak bisa melakukan pergerakan overlap seperti pada gol pertama yang kami cetak.“

Ia menambahkan: „Pada babak kedua, kami jauh, jauh lebih baik. Kami tidak membiarkan serangan balik, kami tidak kesulitan. Kami tidak menciptakan terlalu banyak peluang, tetapi ada dua, tiga, empat peluang jelas untuk mencetak gol.“

Aksi gemilang Maddison dan teka-teki gol sepak pojoknya

Maddison tanpa diragukan lagi menjadi pemain paling menonjol sore itu. Ia mencetak dua gol untuk memastikan Tottenham meraih tiga poin. Gol keduanya menjadi perbincangan utama setelah bola yang ia kirim langsung dari sepak pojok melengkung hingga masuk ke sudut jauh gawang. Sebagian orang mempertanyakan apakah itu tembakan yang disengaja atau umpan silang yang beruntung, tetapi De Zerbi yakin pemain timnas Inggris tersebut memang berani membidik gawang.

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Menegaskan keyakinannya bahwa gol itu disengaja, De Zerbi mengatakan kepada wartawan: „Ya, saya rasa begitu. Ini bukan pertama kalinya dia mencobanya. Saya rasa Maddison punya kualitas itu. Ini bukan pertama kalinya dia mencoba cara tersebut. Ada unsur keberuntungan dan kesalahan penjaga gawang, tetapi kualitas dan pengambilan keputusan James juga sama besarnya berperan.“ Kepercayaan diri tersebut membantu Maddison meraih nilai 8,6 dalam pertandingan ini , sekaligus mempertegas statusnya sebagai motor kreativitas Tottenham yang tengah berkembang di bawah kepemimpinan pelatih baru.

Mengelola kondisi fisik dan laju menanjak Tottenham

Kemenangan ini menandai perubahan signifikan bagi klub London Utara tersebut, yang kini telah memenangi lima dari enam pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. De Zerbi menilai rangkaian hasil itu berkat upaya bersama jajaran pimpinan klub dan skuad. Ia mengatakan: „Kami bekerja dengan baik, mulai dari klub hingga pemilik. Mereka bekerja dengan sangat baik pada bursa transfer terakhir, begitu pula para pemain karena mereka bekerja sangat keras. Kami semua memberikan yang terbaik dan hasilnya bisa dilihat.“

Namun, pelatih asal Italia itu tetap berhati-hati dalam mengatur beban fisik Maddison mengingat masalah cederanya sebelumnya. Ia mengatakan: „Ketika dia bugar dan siap bermain, dia bermain. Pengelolaan kondisinya tidak sama dengan pemain lain karena dia tidak bermain musim lalu. Namun, jika dia terus seperti ini, dia bisa bermain di setiap pertandingan. Saya rasa kondisi fisiknya masih bisa meningkat, kekuatannya juga bisa meningkat, dan setelah itu dia tidak akan mengalami masalah.“