Menurut laporan tersebut, pembicaraan awal sudah berjalan, tetapi belum ada yang konkret. Nkunku masih terikat kontrak dengan AC Milan hingga 2030, tetapi belakangan dicoret oleh pelatih Ruben Amorim dan disebut akan dilepas pada musim panas ini. Secara teori, baik peminjaman maupun transfer permanen sama-sama memungkinkan. Leipzig disebut sebagai salah satu dari beberapa peminat penyerang Prancis berusia 28 tahun itu. Belakangan, Newcastle United juga termasuk di antara klub yang dikaitkan dengannya.

Nkunku pindah pada 2019 dari klub masa mudanya Paris Saint-Germain ke Leipzig dengan nilai 19,5 juta euro dan mengalami terobosan besar dalam kariernya di sana. Bersama RB, ia memenangi DFB-Pokal dua kali dan menjadi top skor Bundesliga pada 2023. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 70 gol dan 56 assist dalam 172 pertandingan kompetitif.

Pada 2023, Nkunku pindah ke FC Chelsea dengan nilai 60 juta euro, tetapi ia tidak mampu memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya, juga karena masalah cedera yang terus berulang. Pada 2025, ia melanjutkan karier ke Milan dengan nilai 37 juta. Pada musim lalu, ia mencatatkan delapan gol dan tiga assist dalam 35 penampilan di semua kompetisi.

RB Leipzig kabarnya juga meminati Said El Mala

Leipzig pada musim panas ini sangat ingin merekrut satu lagi tambahan berkualitas tinggi untuk lini serang. Solusi yang sebenarnya dianggap sebagai pilihan utama adalah Fisnik Asllani dari TSG Hoffenheim. Namun, transfer yang sudah dinegosiasikan itu gagal karena pemain berusia 24 tahun tersebut tidak lolos tes medis.

Saat ini, Leipzig memiliki dua penyerang tengah klasik, yakni Conrad Harder dan Romulo. Untuk sektor sayap, tersedia Antonio Nusa, Johan Bakayoko, Suleman Sani, Tidiam Gomis, dan Ayodele Thomas.

Selain Nkunku, Leipzig kabarnya juga mengupayakan Said El Mala. Setelah kepindahannya ke Borussia Dortmund batal, RB kabarnya menyiapkan tawaran dengan total 60 juta euro untuk pemain sayap kiri berusia 19 tahun milik 1. FC Köln tersebut.