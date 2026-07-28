Ketika Jürgen Klopp pada September nanti menamai skuad pertamanya sebagai pelatih timnas Jerman, jawaban awal untuk banyak pertanyaan menarik akan mulai terlihat: Seberapa besar wajah personel tim nasional Jerman berubah dibandingkan dengan periode sekitar dua setengah tahun di bawah Julian Nagelsmann yang mundur setelah fiasco Piala Dunia? Pemain mana yang untuk sementara tidak akan dipanggil lagi? Pemain mana yang baru akan dibawa Klopp dan mungkin dipercayai memegang peran penting dalam membangun ulang etalase sepakbola Jerman?

Rocco Reitz tentu sangat ingin namanya masuk dalam jawaban untuk pertanyaan terakhir itu. "Saya rasa tujuan semua orang adalah suatu saat bisa menjadi pemain tim nasional. Itu juga ada dalam daftar saya," kata Reitz baru-baru ini dalam presentasi resminya di klub barunya, RB Leipzig. Jika mengingat bahwa transfer gelandang dari Borussia Mönchengladbach ke klub Saxony itu sudah dirampungkan pada Maret, cepat terlihat jelas: Klopp jelas tidak mungkin punya penilaian buruk terhadap Reitz.

Sebab, pada saat kepindahan Reitz ke Leipzig terjadi, belum terpikir sama sekali bahwa lebih dari empat bulan kemudian Klopp akan menjadi pelatih timnas Jerman. Saat itu, pria 59 tahun tersebut masih menjabat Head of Global Soccer di Red Bull - dan dalam fungsi itu pula ia berperan besar membawa Reitz ke RB. Gaya bermain intens milik pemain 24 tahun itu, kemampuan sprint-nya, serta kesediaannya yang penuh gairah untuk memberikan segalanya bagi tim, kabarnya sangat mengesankan Klopp. Karena Reitz dengan sepakbola serba gasnya sangat cocok dengan gaya bermain tanpa lelah di Leipzig, pelatih baru DFB itu membawanya ke Leipzig - dan dengan alasan yang sama, kini ia juga bisa masuk dalam radar untuk mengisi pusat lini tengah tim nasional.

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Yang jelas, Klopp memang diminta dan diberi ruang untuk membangun ulang tim DFB. Mengomunikasikan hal itu sejak awal secara terbuka, secara eksplisit menerima kemungkinan kemunduran, dan mungkin memandang satu atau dua turnamen besar sebagai bagian dari fase transisi tanpa sesumbar soal gelar, tampaknya penting bagi sosok kuat baru di sepakbola Jerman tersebut. "Talenta itu ada. Tapi Anda harus menciptakan ekspektasi yang bisa dihadapi para pemain," tegas Klopp soal masa depan tim DFB saat menjadi analis di MagentaTV. Ia mengatakan telah mencatat 57 pemain outfield dalam konferensi pers perdananya. Namun, Klopp tidak menyebutkan nama.

Akankah Jürgen Klopp mengandalkan Rocco Reitz dalam pembangunan ulang tim DFB?

Jika dipersempit ke contoh Reitz, artinya begini: jika Klopp memang jelas sangat menghargainya karena membawanya ke Leipzig dengan biaya transfer 20 juta euro, dan ia dinilai cocok dengan gaya bermain tim-tim racikannya yang amat intens, maka Reitz bisa menjadi salah satu pemain yang menyusun kepingan puzzle dalam proses pembangunan ulang itu. Syarat utamanya: Reitz harus bisa menembus tim utama di Leipzig - dan mampu menghadapi situasi yang sebagian cukup rumit dari kepindahannya itu dengan baik.

Di Mönchengladbach, klub kesayangannya, yang sudah ia bela sejak berusia tujuh tahun, ia diketahui benar-benar tidak lagi disukai karena justru memilih pindah ke RB. "Siapa pun yang menginginkan ini, tak boleh pernah menjadi kapten kami," demikian bunyi spanduk di tribune suporter Fohlen saat laga tandang Gladbach ke Leipzig pada April, beberapa pekan setelah transfer Reitz diketahui publik. Terlepas dari romantisme sepakbola yang memang menolak kepindahan seperti itu, harus diakui bahwa langkah tersebut membutuhkan porsi kepercayaan diri yang besar. Terlebih ada risiko yang menambah tekanan: jika Reitz tidak cocok di Leipzig, ejekan dari kampung halamannya yang lama pasti akan datang - dan pada pekan pertama, lawan perdana di rumah barunya justru adalah Gladbach.

Ditambah lagi ada variabel lain: ketika Reitz direkrut pada musim semi, kursi pelatih RB masih ditempati Ole Werner. Sejauh mana pelatih kepala baru Martin Demichelis benar-benar yakin pada eks pemain Gladbach itu, masih harus dibuktikan. Secara umum, Reitz dengan kekuatan lari dan duel, permainan agresif tanpa bola, serta permainan simpel dengan bola, tampak sangat cocok untuk sepakbola Leipzig. Dari sisi profil, ia sangat mirip dengan Xaver Schlager yang sudah pergi dan memang ingin ia gantikan.

Karena Christoph Baumgartner diperkirakan masih akan absen karena cedera hingga akhir Oktober, Reitz bisa menempatkan dirinya di pusat lini tengah bersama Nicolas Seiwald atau Assan Ouedraogo pada pekan-pekan awal musim mendatang. Tentu dengan syarat ia sendiri sudah benar-benar bugar. Infeksi berat sudah membuatnya tumbang pada akhir musim lalu dan terus membayangi dirinya dengan keras kepala selama dua bulan terakhir. "Saya merasa baik, angka-angkanya juga bagus. Pekan demi pekan kami melangkah lebih jauh," kata Reitz optimistis, meski di RB ia awalnya tetap harus memulai dengan program latihan pemulihan individual.

Akankah Rocco Reitz menjadi pemain timnas di bawah Jürgen Klopp? Persaingannya besar

Sebagai target pribadi, Reitz memasang ambisi untuk mencatat sebanyak mungkin kontribusi gol - aspek yang dalam dua tahun terakhir masih terlalu kurang dalam permainannya. Selain itu, tentu saja ia juga ingin mengirim satu atau dua surat rekomendasi kepada Klopp lewat performanya. Di tim nasional U-21, Reitz berkembang menjadi sosok kunci dalam kualifikasi Euro 2025, dan pada turnamen musim panas lalu ia juga menjadi pemain yang benar-benar menonjol. Bersama tim Jerman, ia finis sebagai runner-up Eropa, menampilkan sejumlah performa sangat kuat dan terutama bersinar lewat kemampuannya yang nyaris tak ada habisnya untuk terus melakukan lari-lari intens dan menjelajahi setiap meter lapangan.

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Menjelang Euro 2024, Reitz memang sempat mencicipi lingkungan tim nasional senior, sempat bersama Brajan Gruda melengkapi sesi-sesi latihan, tampil baik, dan masuk skuad saat laga uji coba melawan Ukraina (0-0) pada awal Juni 2024. Namun, hingga hari ini Reitz masih menunggu debut internasional pertamanya, dan di bawah Klopp hal itu diharapkan berubah. Meski pergantian pelatih timnas ini jelas menguntungkannya, kenyataannya persaingan di posisi nomor enam dan nomor delapan juga sangat besar.

Dengan Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, Klopp bisa saja mengandalkan duet di pusat lini tengah yang bekerja sangat baik di Bayern Munich. Selain itu, Reitz juga harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas lain yang sudah lebih mapan di DFB, seperti Felix Nmecha (Borussia Dortmund), rekan setim barunya di Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern Munich), Anton Stach (Leeds United), atau Angelo Stiller (VfB Stuttgart). Ditambah lagi ada talenta besar yang masih bebas beban seperti Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) atau Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), yang bisa saja secara eksplisit dibangun Klopp sebagai pilar masa depan dalam start baru DFB.

Karena koneksi khususnya dengan Klopp, Reitz tentu juga masuk dalam pertimbangan untuk itu. Yang akan menentukan adalah seberapa baik ia bisa menghadirkan di lapangan kualitas-kualitas yang membuat pelatih timnas baru itu membawanya ke RB Leipzig beberapa bulan lalu. Setidaknya, Reitz tampaknya masuk dalam daftar 57 nama tersebut.