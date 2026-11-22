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Pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim menyebut Christian Pulisic sebagai satu-satunya anggota skuad yang tidak bisa kehilangan klub raksasa Italia itu. Pemain timnas Amerika Serikat tersebut tengah tampil luar biasa bersama klub dan negaranya, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai andalan lini serang Milan.

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Amorim tegaskan peran vital Pulisic jelang laga melawan Frosinone

Berbicara pada Sabtu menjelang pertemuan Serie A dengan Frosinone pada Minggu, Amorim menekankan betapa besarnya ketergantungan Milan pada andalan timnas AS, Pulisic . Pelatih asal Portugal itu mengakui skuadnya tidak memiliki pemain lain yang mampu meniru pergerakan pemain berusia 28 tahun tersebut di antara lini lawan, sehingga staf pelatih harus mengatur menit bermainnya di kompetisi Eropa.

Pulisic kembali membela klub dalam performa tajam setelah mencetak tiga gol dalam empat laga Serie A sebelum jeda internasional dan tiga gol dalam dua laga bersama Amerika Serikat, termasuk satu gol lewat tendangan salto.

Mengapa pelatih Milan menganggap Pulisic tak tergantikan

Amorim menjelaskan bahwa Milan merasakan absennya mantan pemain sayap Chelsea dan Borussia Dortmund itu setiap kali ia tidak tampil.

"Saya bisa katakan hari ini bahwa Pulisic mungkin adalah pemain yang tidak bisa kami gantikan," kata Amorim kepada wartawan menjelang laga Milan melawan Frosinone pada Minggu. "Dalam hal kemampuan berputar di antara lini lawan, kami tidak punya Pulisic lain. Pada beberapa kesempatan di Eropa, dalam rangkaian jadwal terakhir ini, kami harus sedikit menghemat tenaga Pulisic.

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"Saya rasa tidak ada cara yang lebih baik untuk mengatakannya selain bahwa Pulisic memiliki sejumlah kemampuan yang, jika ia tidak berada di lapangan, tim sangat merasakan ketidakhadirannya. Dari situ, Anda bisa memahami betapa pentingnya Pulisic bagi kami."

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Ia juga memuji pengaruh pemain Amerika itu yang tidak banyak bicara, bersama Adrien Rabiot saat menghadapi Genoa . "Dia bukan tipe orang yang banyak bicara, tetapi [dia] berbicara lewat permainan tanpa perlu berkata-kata. Dia selalu menginginkan bola dan Anda bisa merasakannya saat melawan Genoa. Jika melihat semua rangkaian permainan, Pulisic adalah sosok yang mengangkat performa tim. Dia dan [Adrien] Rabiot."

Komitmen jangka panjang dan penanganan cedera secara hati-hati

Setelah bergabung dengan Milan pada 2023, Pulisic baru-baru ini menandatangani kontrak baru hingga 2031 . Amorim meyakini bentuk kepercayaan itu telah memberi dorongan kepada sang pemain sayap.

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"Saya pikir merasakan kepercayaan dari klub membantu pemain mana pun," tambah Amorim. "Saya pikir hal itu terlihat jelas [ketika] klub memberinya kontrak baru. Itu selalu membantu seorang pemain."

Dukungan itu datang setelah ia mengalami kendala cedera pada awal musim. "Ketika dia tidak bermain, saya mengatakan, 'Pulisic sangat penting bagi kami,'" lanjut pelatih asal Portugal itu. "Namun, kami tidak boleh melupakan cedera-cederanya dan cara kami perlu mempersiapkan pemain agar [sesuai dengan] situasinya."

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Ujian penting di Serie A melawan Frosinone yang tampil mengejutkan

Milan, yang berada di peringkat kelima, menghadapi laga Minggu setelah meraih tujuh kemenangan dari 11 pertandingan liga. Mereka berupaya mempertahankan posisi di dekat papan atas. Namun, Frosinone hanya terpaut satu peringkat di bawah Milan dan menjadi salah satu tim yang tampil mengejutkan di Serie A musim ini.

Melawan rival langsung, Milan akan mengandalkan ketajaman dan kepemimpinan Pulisic sembari mengatur beban fisiknya dengan hati-hati.