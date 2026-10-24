“Dia pemain yang sangat cerdas”: Mantan pelatih La Masia Pau Moral yakin pemain muda Barcelona Xavi Espart mampu mengatasi Yan Diomande dari Real Madrid di El Clasico

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Mantan pelatih tim junior Barcelona, Pau Moral, meyakini bek yang tengah mencuri perhatian, Xavi Espart, memiliki pemahaman taktis untuk meredam winger Real Madrid, Yan Diomande, dalam laga La Liga pada Minggu. Pemain muda serbabisa itu menyambut El Clasico pertama musim ini dalam performa apik setelah mencetak gol perdananya di Liga Champions ke gawang PSG pada tengah pekan.

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Mentor akademi yakin pada bek serbabisa

Moral menjagokan mantan anak didiknya di akademi, Espart, untuk tampil gemilang saat menghadapi penyerang remaja Real Madrid di Spotify Camp Nou pada Minggu, 25 Oktober. Setelah tampil mengesankan sebagai bek kiri maupun bek kanan musim ini, Espart diperkirakan tetap menjadi starter di sisi kanan, sementara Joao Cancelo mengisi sisi seberangnya. Namun, mantan mentornya mengingatkan para suporter agar tidak mengharapkan penampilan tanpa cela dari pemain muda yang masih berkembang itu.

Krisis cedera memaksa perombakan lini belakang

Sang juara bertahan asuhan Hansi Flick beralih mengandalkan pemain muda tersebut karena Jules Kounde sangat diragukan tampil akibat keseleo pergelangan kaki. Sementara itu, Eric Garcia, Andreas Christensen, Roony Bardghji, dan Dani Olmo, yang harus absen selama sebulan setelah mengalami cedera otot aduktor di Paris, semuanya tidak dapat bermain.

Di kubu lawan, Jose Mourinho juga kehilangan andalannya, Vinicius Junior, akibat skorsing, serta Rodrygo dan Raul Asencio yang cedera. Karena itu, Diomande diperkirakan menjadi starter di sayap, sementara Federico Valverde mengisi posisi bek kanan dan Bernardo Silva bergeser ke tengah.

Berbicara kepada Cadena SER menjelang pertandingan, Moral yakin Espart mampu menghadapi tantangan tersebut: "Saya rasa dia tidak akan kesulitan bertahan menghadapi Diomande; dia pemain yang sangat cerdas. Kita juga harus siap jika suatu saat dia melakukan kesalahan. Tidak wajar mengharapkan anak-anak La Masia ini tidak pernah melakukan satu kesalahan pun."

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Kerja keras tanpa henti mengantarnya ke tim utama

Mengenang perjalanan pemain muda itu melalui jenjang akademi bersama sesama lulusan, Pau Cubarsi, Moral menambahkan: "Dia anak yang harus bekerja luar biasa keras; dulu dia tidak banyak diperhitungkan. Dia tidak seperti Gavi atau Lamine Yamal, yang praktis sudah menjadi bintang sejak usia muda, tetapi dia bekerja sangat keras untuk mencapai posisinya sekarang.

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"Dia memengaruhi saya secara pribadi sebagai pelatih. Terkadang kami memiliki pemain yang sangat bagus, tetapi tidak ada ikatan. Sebaliknya, dengan pemain seperti Cubarsi atau Espart, Anda merasa sangat bangga. Tujuan semua orang di La Masia memang agar para pemain muda mencapai tim utama.

"Dia selalu bertahan dengan baik. Meski bertubuh pendek semasa di La Masia, dia sudah tampil sangat bagus. Sekarang dia bermain persis seperti enam atau tujuh tahun lalu, tetapi menghadapi pemain dengan kualitas lebih tinggi.

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"Saya yakin dengan kemampuannya. Statistik Espart sangat bagus, dan meski dia bermain sangat baik sebagai bek sayap, sebenarnya dia paling nyaman di lini tengah."

Perebutan gelar bergantung pada laga hari Minggu

Barcelona menjamu rival bebuyutannya di Katalunya sebagai pemuncak klasemen setelah memenangi seluruh sembilan laga pembuka liga mereka pada musim 2026/27. Kemenangan pada Minggu akan membuat tim asuhan Flick unggul sembilan poin atas Madrid yang berada di posisi ketiga dan saat ini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen dalam periode kedua Mourinho sebagai pelatih. Sebaliknya, kemenangan tandang bagi tim tamu yang kehilangan sejumlah pemain akan membuat persaingan gelar pada awal musim kembali terbuka lebar.