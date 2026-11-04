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Adhe Makayasa
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“Dia pemain yang luar biasa”: Steven Gerrard yakin bintang Barcelona Lamine Yamal bisa menyaingi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo

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Mantan kapten Liverpool, Steven Gerrard, menjagokan winger Barcelona Lamine Yamal untuk mencapai level legendaris Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam satu dekade mendatang. Pemain timnas Spanyol berusia 19 tahun itu mengawali musim dengan produktif, mencatatkan 13 gol dan 11 assist di semua kompetisi bersama Barcelona.

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Winger remaja menuai pujian tinggi

Gerrard melontarkan pujian tinggi kepada pemain muda berbakat itu sebelum menyaksikannya mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-0 Barcelona atas Aston Villa di Liga Champions di Camp Nou. Setelah finis ketiga di belakang Kylian Mbappe, yang menjadi runner-up, dan Harry Kane, pemenang Ballon d'Or 2026, Yamal menyambut mantan gelandang Inggris itu dengan pelukan hangat di lorong pemain sebelum laga dimulai.

Gerrard kagumi produktivitas serangan Yamal yang menakutkan

Menilai pesatnya perkembangan pemain muda itu di TNT Sports menjelang laga, Gerrard berkata: "Kita sedang membicarakan seorang megabintang. Dia pemain yang luar biasa. Catatan gol dan assist yang ia hasilkan saat ini sulit dipercaya, bahkan menakutkan. Bisa berada di stadion malam ini untuk menyaksikannya dari dekat saja pasti akan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

"Kita membicarakan para bintang di Inggris yang berusia 16, 17, atau 18 tahun dan baru memainkan segelintir pertandingan. Dia seusia dengan mereka, tetapi statistiknya sulit dipercaya. Dia sudah masuk dalam perbincangan soal Ballon d'Or. Dia masih remaja, dan itu benar-benar menakutkan.

"Pemain seperti ini muncul sesekali, seperti Messi dan Ronaldo. Saya tahu ini bukan terlalu dini untuk mengatakannya: dalam sepuluh tahun ke depan, dia akan dibicarakan seperti mereka."

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Penyerang Inggris bersinar di Spanyol

Sebelum menyapa Yamal, Gerrard juga sempat berbincang dengan pemain sayap Barcelona lainnya, Anthony Gordon, di lorong pemain. Sejak kepindahannya dari Newcastle United, penyerang Inggris itu telah menyumbangkan dua gol dan lima assist di La Liga.

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Gerrard menambahkan: "Anthony adalah sosok yang mau belajar, seseorang yang ingin berkembang. "Dia ingin menjadi pemain kelas dunia. Potensinya ada, dan kita sudah melihatnya di level klub maupun tim nasional. Dia tampil fantastis di Inggris. Menurut saya, Newcastle di bawah Eddie Howe telah banyak membantunya. Sekarang, dia harus terus berkembang dan mencapai level berikutnya.

"Menurut saya, kepelatihan di Barcelona, juga Thomas Tuchel, telah membawanya ke level berikutnya. Sungguh tempat yang luar biasa baginya. Dia bermain untuk Barcelona pada usia yang luar biasa, di masa puncak kariernya, juga bermain untuk Inggris dan memberikan kontribusi bagi keduanya. Dia sedang menjalani impiannya."

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Pengamat lainnya, Joe Cole, menambahkan: "Dia terlihat bersinar. Saya selalu menyukai Anthony Gordon sejak menyaksikannya di Everton. Dia punya karakter kuat dalam cara bermainnya. Dia percaya diri, seorang petarung.

"Dia terlihat sangat menikmati hidupnya. Kemampuan untuk bersyukur adalah hal yang penting, bukan hanya dalam sepakbola, tetapi juga dalam kehidupan. Dia menjalani impian setiap pesepakbola dengan bermain untuk Barcelona. Lihat para pemain yang menjadi rekan setimnya.

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"Dia membanggakan dirinya sendiri, keluarganya, dan kotanya. Itu luar biasa. Saya senang menyaksikannya bermain."

Barcelona yang produktif terus melaju tanpa henti

Dengan Raphinha dan Yamal, dua pencetak gol terbanyak tim, bersama Gordon di lini depan, Barcelona tampil produktif sepanjang musim ini. Barcelona telah mengemas 46 gol hanya dalam 11 pertandingan La Liga, ditambah 14 gol dalam empat laga Liga Champions. Menjaga ketajaman itu akan sangat penting saat mereka memburu gelar domestik dan Eropa menjelang jeda internasional November mendatang.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.