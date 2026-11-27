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Manajer Celtic Martin O'Neill memuji pemain pengganti Camilo Duran setelah gol penyerang itu pada pengujung laga memastikan kemenangan tandang 2-1 atas Torreense di Liga Europa, Kamis malam. Kemenangan dramatis itu mengakhiri penantian 23 tahun klub asal Glasgow tersebut untuk meraih kemenangan tandang di kompetisi utama Eropa melawan tim Portugal, sekaligus menjaga peluang mereka lolos ke play-off fase gugur.

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Celtic akhiri penantian panjang untuk menang tandang di Portugal

Duran masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-84 melawan Torreense, tim divisi dua, di Estadio Dr Magalhaes Pessoa. Celtic sempat unggul cepat lewat gol bunuh diri Javi Vazquez sebelum Dany Jean segera menyamakan kedudukan untuk tuan rumah. Raihan tiga poin itu memberi Celtic kemenangan tandang pertama mereka di Portugal sejak mengalahkan Boavista pada April 2003, sekaligus mengakhiri rentetan empat kekalahan di sana.

Keputusan menyimpan Duran berbuah gol penentu

Tidak memasukkan Duran ke susunan pemain inti merupakan risiko yang diperhitungkan, mengingat ketajamannya sejak jeda musim gugur. Penyerang itu mencetak sembilan gol dan menyumbang dua assist dalam 11 penampilan terakhirnya bersama Celtic. Setelah mencetak gol atau memberi assist dalam sembilan laga tersebut, penentu kemenangan itu kembali memberi dampak dari bangku cadangan seperti saat melawan Besiktas.

Berbicara kepada TNT Sports seusai laga, O'Neill memuji kontribusi penyerangnya: “Anda harus selalu tetap percaya. [Camilo Duran] sedang tampil luar biasa, dia pemain yang hebat. Dia tidak menjadi starter, tentu Anda juga bisa mengambil risiko seperti itu. Dia melakukan hal yang sama saat melawan Besiktas.”

Catatan langka di Eropa tingkatkan kepercayaan diri

Hasil pada Kamis itu juga menghadirkan sejumlah catatan lain bagi Celtic, yang meraih kemenangan beruntun dalam satu musim kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak mengalahkan Ferencvaros di kandang dan tandang pada 2021-22. Celtic juga meraih dua kemenangan tandang di kompetisi Eropa dalam satu tahun kalender untuk pertama kalinya sejak 2003, setelah hanya mencatat enam kemenangan tandang dari 2004 hingga 2025. Sementara itu, Torreense menyamai rekor Belenenses pada 1962 dengan selalu mencetak gol dan kebobolan dalam lima pertandingan pertama mereka di kompetisi Eropa.

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Mengenai penampilan timnya, O'Neill menambahkan: “Saya sangat senang kami menang. Setidaknya, kemenangan ini membuat kami tetap bertahan. Dari posisi yang hampir mustahil, kami memberi diri kami sedikit harapan. Meski kami banyak menguasai bola, menurut saya kami bisa mempercepat [permainan] beberapa kali. Kami harus memanfaatkan peluang itu karena tiga poin ini sangat penting.”

Selisih tipis tentukan persaingan lolos

Dua kemenangan beruntun di kompetisi Eropa menempatkan Celtic di peringkat ke-25 klasemen fase liga , hanya terpaut selisih gol dari zona play-off fase gugur. Celtic dan Torreense sama-sama berada di antara delapan tim yang mengoleksi enam poin menjelang pertandingan-pertandingan penutup yang menentukan. Mempertahankan ketangguhan baru mereka di laga tandang pada pertandingan tersisa akan menjadi kunci jika tim asuhan O'Neill ingin melanjutkan kiprahnya di Eropa.