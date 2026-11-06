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Miroslav Klose menilai kembalinya Niclas Füllkrug ke tim nasional sepak bola Jerman sebagai keputusan yang tepat.

"Saya sendiri bermain hingga usia 38 tahun dan menjadi juara dunia pada usia 36 tahun," kata pelatih klub divisi dua 1. FC Nürnberg itu dalam wawancara dengan RTL/Sky Sport. "Jadi, saya rasa saya adalah contoh yang tepat."

Füllkrug, yang berusia 33 tahun, dipanggil oleh pelatih timnas Jürgen Klopp untuk pertandingan Nations League di Serbia pada 13 November dan melawan Belanda tiga hari kemudian.

Füllkrug terakhir kali tampil untuk timnas pada Juni 2025. Namun, sejak kembali ke Werder Bremen pada musim panas, penyerang itu tampil gemilang dan saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Bundesliga dengan sembilan gol. "Niclas memiliki banyak kualitas yang bermanfaat bagi permainan kami," kata Klose, pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas dengan 71 gol.

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"Dia mencetak gol, kehadirannya terasa di lapangan, dan dia memberi contoh lewat penampilannya," tambah pria berusia 48 tahun itu. "Hal-hal itulah yang membuat saya berkata: Dia pemain timnas."